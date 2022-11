Hackenheim will erfolgreichen Endspurt einleiten TuS möchte mit einem Sieg in Weselberg zurück in die Erfolgsspur und oben dranbleiben

Hackenheim. Stell dir vor, du hast drei Spiele in Folge verloren, aber beim Blick auf die Tabelle wird dir klar, dass du als Dritter trotzdem noch mitten drin bist in der Spitzengruppe. Für die Landesliga-Fußballer des TuS Hackenheim ist dieses Gedankenspiel die Realität. „Es bleibt spannend“, fasst TuS-Trainer Tim Hulsey die gemischte Gefühlslage zusammen, die der 34-Jährige in der aktuellen Situation und vor dem Gastspiel beim SC Weselberg am Sonntag (15.30 Uhr)hat. „Es geht ganz klar darum, uns eine gute Ausgangslage für das neue Spieljahr zu verschaffen“, betont Tim Hulsey, der aus den drei verbleibenden Spielen, darunter zwei Heimauftritte, das „Maximale rausholen“ möchte. „Es wäre schade, wenn wir das Ganze jetzt schleifen lassen, denn die Leistungen waren nicht schlecht zuletzt“, will sich der Aufsteiger mit einem guten Gefühl in die Winterpause verabschieden. „Daher heißt es jetzt nochmal, alle Kräfte zu mobilisieren und zusammenzurücken“, sagt Hulsey. Gegen den Tabellenneunten aus Weselberg erwartet der Spielertrainer ein 50:50-Spiel: „Schwer, aber machbar.“ Mit 36 Toren haben die Kicker aus der Südwestpfalz genauso oft getroffen, wie Hulsey und Co. „Aber sie haben mit 32 Gegentoren auch relativ viele kassiert“, sagt der 34-Jährige, dessen Team lediglich 17 Gegentreffer bekam.