Hackenheim: Vier Niederlagen, vier Fragezeichen TuS Hackenheim will am Sonntag gegen den VfR Kaiserslautern seinen Negativtrend stoppen

HACKENHEIM. Vier Niederlagen in Folge. Am vorletzten Spieltag der Landesliga West in 2022 wäre ein guter Zeitpunkt für den TuS Hackenheim, in die Erfolgsspur zurückzusteuern. Mit einem Heimspiel-Erfolg über den VfR Kaiserslautern und am besten auch noch eine Woche später zum Rückrundenauftakt ebenfalls am Felseneck gegen VB Zweibrücken kann das Team um Tim Hulsey für den versöhnlichen Ausklang eines erfolgreichen Jahres sorgen. Der Spielertrainer ist durchaus zuversichtlich. „Klar wollen wir das Jahr mit sechs Punkten beenden.“ Bleiben vier Fragen nach vier Niederlagen: