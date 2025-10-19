– Foto: Gregor Wurdel

Hackenheim: Überlegenheit zum Start, doch am Ende steht ein 0:3 TuS Hackenheim startet mit zehn Ecken in Rüssingen, um dann 0:3 zu verlieren.

Rüssingen/Hackenheim. „Nach dem 0:2 war bei uns definitiv der Stecker gezogen.“ Tim Hulsey haderte mit zwei aus seiner Sicht absolut unnötigen Gegentoren zu den auch psychologisch ungünstigsten Zeitpunkten. Am Ende musste der Spielertrainer des TuS Hackenheim eine „am Ende des Tages nicht unverdiente Niederlage“ eingestehen. Mit 0:3 unterlag das Team vom Felseneck beim TuS Rüssingen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Zehn Ecken holte der TuS in der ersten halben Stunde heraus, fast alle wurden für die Hausherren brandgefährlich, entweder über den ersten Kontakt oder dann über den zweiten Ball. Einziger Haken: Trotz drückender Überlegenheit der Hackenheimer stand es weiter 0:0. Dabei gelang es dem TuS immer wieder, die fast schon naiv spielenden Gastgeber mit frühem Pressing unter Druck zu setzen. „Der Gegner hatte viele Abstöße und wir sehr viele Gelegenheiten, auch aus dem Spiel heraus“, so Hulsey.

Der typische Konjunktiv: Wäre das Tor für Hackenheim gefallen, hätte die Chance auf einen deutlichen Sieg bestanden. „Leider gehört auch zur Wahrheit, dass wir aktuell keine Tore schießen, nur zwei waren es in den letzten vier Spielen“, rechnete der Coach vor und bedauerte, „dass wir uns in den wichtigen Phasen einfach nicht belohnen.“ Umso bitterer war das 0:1. Ein vermeidbarer Eckball, ein zu kurz geklärter Ball, eine Hereingabe und ein Timo van Eerden, der drei Meter vor dem Kasten völlig frei einnicken konnte (44.). Genauso das 0:2, keine 60 Sekunden nach dem Wechsel, als wieder van Eerden den Ball unvermittelt vor die Füße fiel. Nach diesem Treffer verlor das TuS-Spiel an Struktur, kehrte Unsicherheit ein, wurde zu viel mit langen Bällen agiert. Das 0:3 durch Behcet Öztürk (70.) war nur noch für die Statistik. Fr., 17.10.2025, 19:30 Uhr TuS Rüssingen Rüssingen TuS Hackenheim TuS Hackenheim 3 0 Abpfiff