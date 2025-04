Hackenheim-Trainer gerät ins Schwärmen

Von Beginn an nahm der TuS das Heft des Handelns in die Hand, war spielbestimmend, brauchte aber Zeit, um sich Gelegenheiten zu erarbeiten. Nach einer guten halben Stunde war es Hans Steyer, der einen Steckpass von Christoph Menger mit seinem anschließenden Solo zur Führung veredelte. Mit dem Treffer allerdings kam ein Bruck ins Spiel der Rheinhessen. Im Mittelfeld wurden die entscheidenden Zweikämpfe verloren, ein unnötiges Foulspiel 20 Meter vor dem eigenen Kasten nutzte FV-Spielertrainer Jonas Jung und setzte den Freistoß unhaltbar zum Ausgleich ins Netz (34.). Bis zum Seitenwechsel blieben die Hausherren am Drücker. Was dann kam, war laut Hulsey „bärenstark!“ Mehr noch: „Das war die wahrscheinlich beste Halbzeit, die wir gespielt haben, so lange ich hier Trainer bin.“ Der 36-Jährige hatte seine Mannschaft in der Kabine neu eingeschworen, und die spielte sich in einen Rausch. Allerdings in einen, bei dem sie mehr als eine halbes Dutzend hundertprozentiger Torchancen liegen ließ.