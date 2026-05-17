Hackenheim sichert Klassenverbleib

Hackenhei. Der TuS Hackenheim hat es spannend gemacht. Entsprechend riesig waren Erleichterung und Jubel nach dem Abpfiff der letzten Saisonpartie am heimischen Felseneck gegen die Sportfreunde Bundenthal. 4:0 hieß es da. Der Klassenerhalt war damit sicher. Was sich klar liest, hing aber 73 Minuten lang am seidenen Faden und endete in einem befreiten Sturmlauf, in dem sogar noch mehr Zählbares möglich gewesen wäre. Ein Lob hatte TuS-Sportchef Klaus Rehbein nach der Begegnung auch für die Gäste, die – schon abgestiegen – mit nur elf Spielern angereist waren, und bei denen Trainer Sebastian Reinert sich nach einer halben Stunde aufgrund einer Verletzung selbst einwechseln musste.
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Die Sportfreunde hatten es 70 Minuten lang dem TuS sehr schwer gemacht und offensiv vor allem in Person von Dennis Brödel immer wieder für Gefahr gesorgt. Die Hausherren ihrerseits brauchten lange, um ihre Angriffe zu Ende zu spielen, liefen fast im Minutentakt in die Abwehrfalle der sehr hoch verteidigenden Pfälzer. Die ersten beiden richtigen Chancen hatte Pierre Merkel erst im zweiten Abschnitt. Sein Volley nach Flanke von Deniz Dasli war noch zu hoch angesetzt (51.). Nach Zusammenspiel von Dasli mit Spielertrainer Tim Hulsey stand der Ex-Profi dann wieder frei, donnerte das Spielgerät aber aus 14 Metern an die Latte (64.).
Mit Merkels Torschuss Nummer drei stand es dann nach perfekter Vorarbeit von Hans Steyer am linken Flügel 1:0 (71.). Dann die zehn Sekunden, die die Entscheidung brachten: Brödel traf mit seinem Versuch die Unterkante der TuS-Latte, den weiten Befreiungsschlag nahm Luca Chirivi auf, kurvte in die Mitte und lupfte den Ball über Keeper Nicolas Röhrig zum 2:0 ins Netz (74.).
„Mit dem Tor war plötzlich die Blockade weg. Da haben die Jungs gezeigt, dass sie Fußball spielen und Tore schießen können.“ Hulsey war erleichtert und freute sich auf das nächste Jahr. „Da haben wir eine tolle Perspektive.“ Der spät eingewechselte Laurenz Bubach machte den Deckel drauf. Erst auf Vorlage von Steyer (84.), dann mit feinem Schuss ins kurze Eck, als Keeper Röhrig mit einer Flanke spekulierte (90.+1).
TuS Hackenheim: Grimm – Sperling, Protzel, Schulz (34. Dudek), Steyer – Maier (89. Brede), Dasli – Hulsey (80. Wollmann), Menger (78. Bubach), Chirivi (85. Gäns) – Merkel.