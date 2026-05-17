Hackenheim sichert Klassenverbleib Nach 4:0-Erfolg gegen Bundenthal wird der TuS auch in der kommenden Runde definitiv Landesliga spielen von Jochen Werner · Heute, 17:48 Uhr · 0 Leser

Hartes Ringen: TuS-Kapitän Christoph Menger behauptet sich, Pierre Merkel springt rechtzeitig zur Seite. Foto: Jochen Werner

Hackenhei. Der TuS Hackenheim hat es spannend gemacht. Entsprechend riesig waren Erleichterung und Jubel nach dem Abpfiff der letzten Saisonpartie am heimischen Felseneck gegen die Sportfreunde Bundenthal. 4:0 hieß es da. Der Klassenerhalt war damit sicher. Was sich klar liest, hing aber 73 Minuten lang am seidenen Faden und endete in einem befreiten Sturmlauf, in dem sogar noch mehr Zählbares möglich gewesen wäre. Ein Lob hatte TuS-Sportchef Klaus Rehbein nach der Begegnung auch für die Gäste, die – schon abgestiegen – mit nur elf Spielern angereist waren, und bei denen Trainer Sebastian Reinert sich nach einer halben Stunde aufgrund einer Verletzung selbst einwechseln musste.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Die Sportfreunde hatten es 70 Minuten lang dem TuS sehr schwer gemacht und offensiv vor allem in Person von Dennis Brödel immer wieder für Gefahr gesorgt. Die Hausherren ihrerseits brauchten lange, um ihre Angriffe zu Ende zu spielen, liefen fast im Minutentakt in die Abwehrfalle der sehr hoch verteidigenden Pfälzer. Die ersten beiden richtigen Chancen hatte Pierre Merkel erst im zweiten Abschnitt. Sein Volley nach Flanke von Deniz Dasli war noch zu hoch angesetzt (51.). Nach Zusammenspiel von Dasli mit Spielertrainer Tim Hulsey stand der Ex-Profi dann wieder frei, donnerte das Spielgerät aber aus 14 Metern an die Latte (64.).