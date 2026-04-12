Hackenheim schafft den Umschwung Landesligist TuS Hackenheim kann doch noch gewinnen. Das Team feierte beim SV Rodenbach den ersten Sieg des Jahres von Jochen Werner · Heute, 21:23 Uhr · 0 Leser

Der TuS Hackenheim landete in Rodenbach den ersten Sieg des Jahres. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

Rodenbach/Hackenheim. Na endlich. Der erste Dreier des Jahres 2026 ist eingetütet. Ausgerechnet beim so heimstarken SV Rodenbach läutete der TuS Hackenheim den Umschwung ein. Und das trotz eines frühen 0:2-Rückstands. Am Ende hieß es 4:2 für die Elf vom Felseneck. Auch deshalb, weil Ex-Profi Pierre Merkel im zweiten Abschnitt ein lupenreiner Hattrick gelang. Bitter notwendig, denn bei einer Niederlage wäre der TuS der Abstiegszone in der Fußball-Landesliga bedenklich nahe gekommen.



Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Der TuS bot ein bärenstarkes Auswärtsspiel. Dass die Hausherren durch Artim Bekteshi (22.) und Benjamin Röder (29.) in Führung ginge, war nicht nur für TuS-Spielertrainer Tim Hulsey „eigentlich unfassbar“. Bis dahin hatten fast ausschließlich die Gäste gespielt, waren geradlinig und immer gefährlich. In der 36. Minute sdann die Aktion, die der Partie endgültig die Richtung gab. SV-Akteur Paul Kehrer zog gegen Lukas Röder die Notbremse, fortan agierten die Rodenbacher in Unterzahl. „Da ging noch einmal ein Ruck durch meine Mannschaft“, so Hulsey zu der Szene. Als er selbst den Ball auf Hans Steyer durchsteckte und der quasi mit dem Pausenpfiff zum Anschluss ins lange Eck schoss, standen die Signale endgültig auf grün.

Pierre Merkel mit Doppelschlag Per Doppelschlag entschied Merkel die Begegnung, traf erst per Handelfmeter (67.), dann eine Minute später nach perfekter Hulsey-Flanke per Kopf am langen Pfosten. Weil aller guten Dinge drei sind, setzte der 36-Jährige noch einen drauf. „Sein 4:2 war klasse. Da hat er den Ball mit links und voller Wucht unter die Latte genagelt", blickte der Coach auf die Situatioon in der 81. Spielminute, die den Endstand bedeutete.