Hackenheim: Rodenbach-Spiel als Maßstab TuS Hackenheim will im Derby bei der SG Kirn wieder 90 Minuten lang überzeugend auftreten

Hackenheim. Dass man sich in der Fußball-Landesliga gegenseitig beäugt, ist nichts Neues. Vor allem dank der vielen Teams aus der Naheregion sind die Wege in „LaLiga“ untereinander relativ kurz. Und so verwundert es nicht, dass Kirns Trainer Michael Dusek dem TuS Hackenheim vor Wochenfrist beim 1:1 gegen Hauenstein ebenfalls einen Besuch abstattete. „Allzu viel hat er aber nicht zu sehen bekommen“, sagt TuS-Trainer Tim Hulsey vor dem Gastspiel des Tabellenführers bei der SG Kirn am Samstag (16 Uhr) und spricht von einem „relativ schlechten“ Auftritt seiner Mannschaft. „Wie schon beim Heimspiel davor war die Leistung für mich nicht zufriedenstellend, weil wir nicht den attraktiven Fußball gespielt haben, den wir von uns erwarten“, erklärt der 34-Jährige, dass man unter der Woche jeden Stein umgedreht habe, um genau wieder dahin zu kommen. „Auswärts tun wir uns momentan ein bisschen leichter”, hält Hulsey fest. Alle vier Gastspiele hat der Aufsteiger gewonnen, zuletzt auch das Topspiel in Rodenbach. „Das gute Gefühl wollen wir mitnehmen“, gibt der Angreifer vor.