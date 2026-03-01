Hackenheim: Remis mit bitterem Beigeschmack

Oliver Gäns musste nach dem Spiel in Zweibrücken mit Verdacht auf Nasenbeinbruch ins Krankenhaus. Foto: Mario Luge

Zweibrücken/Hackenheim. Ein gewonnener oder zwei verlorene Punkte? Vor der Saison hätte jeder beim TuS Hackenheim ein 1:1-Unentschieden beim TSC Zweibrücken als Erfolg begrüßt und entsprechend abgehakt. Nach dem Auftakt im Punktspieljahr 2026 sieht das nicht unbedingt so aus. Mit nüchternem Blick auf die 90 Minuten plus Nachspielzeiten in der Südwestpfalz hätte das Team vom Felseneck durchaus als Sieger vom Platz gehen können. Mindestens genauso schlimm wie die verlorenen Punkte: Henrik Sperling sah in der Nachspielzeit noch glatt Rot, und Oliver Gäns bekam vorher im Spielverlauf einen Schlag ins Gesicht, musste mit Verdacht auf Nasenbeinbruch raus.

Auch wenn die Hausherren vom Anpfiff an dominierten und mehr Spielanteile hatten - die erste richtige Chance zur Führung bekam der TuS. Nach einem Schuss von abgewehrten Pierre Merkel setzte Luca Chirivi nach und legte uneigennützig noch einmal quer auf Merkel. TSC- Keeper Nico Jeckel war ein sweites Mal auf dem Posten und parierte per Fuß. Im weiteren Spielverlauf kam der TuS immer besser mit Platz und Gegner zurecht. Hulsey zielte zu hoch, Chirivi schlug lieber noch einen Haken, statt Zielstrebigkeit walten zu lassen. Die Gelegenheiten für die Gäste waren da. Und defensiv stand die neu formierte Viererkette zumeist sicher. Das torlose Remis war primär für den TSC schmeichelhaft.

Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel wurde dann Merkel gefoult, und Hans Steyer ließ sich vom Punkt nicht zweimal bitten, netzte zur TuS-Führung ein. „Und dann ging’s los“, erklärte Hulsey nach der Partie. Die zehn-Minuten-Strafe gegen Chirivi wurde leicht verlängert, dadurch kassierten die Hackenheimer noch in Unterzahl den Ausgleich (Florian Steinhauer, 67.). „Das war die einzige Situation, in der wir nicht richtig zugepackt haben“, so Hulsey. Viel Zwingendes hatten danach beide Teams nicht mehr zu bieten.

Der Spielertrainer sprach von einem 50:50-Spiel, in dem er das Ergebnis akzeptieren konnte. „Wir waren bei eigenem Ballbesitz einfach nicht mutig genug, sind nicht in unsere Abläufe gekommen.“ Am kommenden Sonntag wäre ein guter Zeitpunkt: Dann steht das Landesliga-Derby beim FC Schmittweiler-Callbach an.

TuS Hackenheim: Grimm – Sperling, Schulz, Protzel, Steyer – Gäns (78.Erbach), Dasli – Hulsey (89. Röder), Chirivi (67. Schneider), Brede - Merkel





