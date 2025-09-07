Hackenheim: Reekers pariert drei Elfer, Merkel trifft zum Remis

Hackenheims Keeper Marc Reekers parierte in Hermersberg drei Elfmeter. Foto: Mario Luge

Hackenheim. Nach zwei spektakulären Erfolgen tut’s auch mal ein Unentschieden. In der Landesliga West kehrte der TuS Hackenheim mit einem 1:1 (0:0) vom SV Hermersberg nach Hause. Ein „Elfmetertöter“ und der „Kanzler“ sicherten in erster Linie den letztlich verdienten Punktgewinn. „Wir hatten richtig gute Phasen im Spiel, diesen Punkt nehmen wir gerne mit“, freute sich TuS-Spielertrainer Tim Hulsey. Auch das Ambiente passte im Hermersberger Kerwespiel vor fast 500 Fans und stimmungsvoller Musik neben dem Sportplatz. Hulsey ergänzt: „Und nächste Woche ist Kerb bei uns.“

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Im Vergleich zu den zurückliegenden Heimspektakeln mit 5:3 gegen Schmittweiler-Callbach und 5:0 gegen Zweibrücken ließen es die Hackenheimer in der Pfalz ohne ihre Leistungsträger Niklas Schneider (fehlte) und Tim Hulsey (auf der Bank), dafür wieder mit Pierre Merkel verhältnismäßig ruhig angehen. Neben einer ersten Riesenmöglichkeit von Jasper Brede verbuchten nach einer halben Stunde die Hausherren die beste Chance, doch TuS-Keeper Marc Reekers entschärfte den Foulelfmeter. Es sollte nicht der einzige Husarenstreich bleiben.

Denn spätestens in der zweiten Halbzeit rechtfertigte der Hackenheimer Schlussmann seinen Ruf als Schreck der Elfmeterschützen. Als beide Teams sich scheinbar schon mit einem Remis abgefunden hatten, parierte der 28-Jährige erneut den Schuss von Punkt, und selbst als der Strafstoß wiederholt werden musste, ließ Reekers den Ball nicht ins Tor (63.). Drei parierte Elfmeter – Wahnsinn! „Der Elfmeterpfiff war schon umstritten, erst recht aber die Wiederholung“, ärgerte sich Tim Hulsey. „Umso geiler, dass Mark uns da brutal im Spiel gehalten hat. Das habe ich so auch noch nicht erlebt.“ Heute, 16:00 Uhr SV Hermersberg Hermersberg TuS Hackenheim TuS Hackenheim 1 1 Abpfiff