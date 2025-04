Hackenheim muss sich aufs eigene Spiel konzentrieren

Hackenheim. Die Verantwortlichen beim TuS Hackenheim bleiben ruhig. „Wir haben im Hinspiel gegen Ramstein was liegen gelassen, das wir nun besser machen wollen.“ Co-Spielertrainer Niklas Schneider hat in den vergangenen zehn Tagen die Übungseinheiten für Tim Hulsey (Urlaub) geleitet und erinnert sich noch gut an die Partie, in der er nach seiner langen Verletzung eine Halbzeit mitwirken konnte. Diesmal ist er zuversichtlich, dass seine Jungs alles ausblenden und sich auf die Partie fokussieren. Ähnlich wie im jüngsten Heimspiel gegen Rieschweiler, auch wenn die Herangehensweise auswärts eine andere sei. „Wir wollen uns auf unser Spiel konzentrieren, uns von den dortigen Gegebenheiten nicht beeinflussen lassen“, so der 31-Jährige.