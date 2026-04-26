Hackenheim hat auf Alles keine Antwort

Hackenheims Pierre Merkel (rechts) sorgte in Baumholder für den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer. Foto: Mario Luge

Baumholder/Hackenheim . „Die hatten Alles!“ Mit drei Worten erklärte Hackenheims Spielertrainer Tim Hulsey den Ausgang des Landesliga-Spiels seines TuS bei Spitzenreiter VfR Baumholder. Besagter Niklas Alles entschied die Partie mit seinen drei Treffern quasi im Alleingang. Nach torloser erster Hälfte stand es beim Abpfiff 3:1 für die Hausherren.

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Im ersten Abschnitt führte der TuS die Partie auf Augenhöhe, presste hoch und attackierte früh. Auch das Umschaltspiel klappte, die Standards kamen immer wieder gefährlich. Was fehlte, war das, was sich wie ein roter Faden durch die Begegnungen im Jahr 2026 zu ziehen scheint: Der Ball wollte wieder nicht über die Linie. In der Pausenansprache legte Hulsey dann Wert darauf, sich nicht zufrieden zu geben, sondern nach Möglichkeit noch eine Schippe drauf zu legen. „Der Gedanke war, dass wir immer mehr Räume bekommen würden, je länger es 0:0 steht“, erklärte er, „denn Baumholder musste alles tun, um zu gewinnen.“