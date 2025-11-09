Hackenheim gewinnt "LaLiga"-Derby

Kein Halten gibt es für Hackenheims Pierre Merkel. Auch nicht durch Winterbachs Kapitän Leon Zimmermann, beobachtet von Teamkollege Sebastian Fett. Foto: Bohr

HACKENHEIM. Die Schlussphase hatte es in sich im Landesliga-Fußballderby am Felseneck. Die Hausherren sahen schon wie die sicheren Sieger aus, da setzte Henry Schneberger kurz vor Ende der regulären Spielzeit einen Eckball direkt zum Winterbacher 1:2-Anschlusstreffer ins Netz. Und mit der letzten Aktion gab’s noch einmal Ecke. Diese landete über einen Kopfball an der Latte. Danach war Schluss, der TuS Hackenheim hatte drei wichtige Punkte eingefahren und sich vom Lokalrivalen in der Tabelle abgesetzt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Das Derby startete mit viel Mittelfeldgeplänkel. Den ersten Hingucker präsentierte Winterbachs Emilio Becker, dessen Schuss TuS-Keeper Pascal Pies parierte. Auch Henry Schneberger setzte sich immer wieder gut in Szene, machte über die linke SVW-Seite Betrieb. Die Gäste vom Felsen kamen am Felseneck insgesamt besser in die Partie. Fast eine halbe Stunde dauerte es, bis nach einem Freistoß auch die Hackenheimer vor dem Gehäuse des exzellent aufgelegten Max Kretzschmar vorstellig wurden. Der SVW-Keeper parierte allerdings glänzend gegen Laurenz Bubach. Überhaupt wurden die Hausherren gegen Ende der ersten Halbzeit wach. Pierre Merkel und Niklas Wollmann verpassten gleich doppelt nach einer Hereingabe (39.), dann lenkte Max Kretzschmar einen gut platzierten Merkel-Kopfball gerade noch um den Pfosten.

Die zweite Halbzeit startete ebenfalls mit Großchancen der Hausherren. Merkel auf Bubach, doch dessen Schuss ging weit über das Gehäuse (48.). Wenig später: Merkel nimmt den Abschluss, Kretschmar faustet nach vorne, erneut Bubach setzt nach, doch der SVW-Keeper reist im Fallen noch das Bein hoch. Ecke statt Tor. Wahnsinn! Dann doch die überfällige Führung der Gastgeber: Im Anschluss an einen Einwurf verlängert Pierre Merkel – diesmal auf Jasper Brede, der den Ball cool mit dem Außenrist ins Netz schiebt (58.). Für das 2:0 zeichnet Merkel selbst verantwortlich. Nach Foul von Efe Görlek am gerade eingewechselten Niklas Schneider verwandelt der Ex-Profi souverän (73.).