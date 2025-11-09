Hackenheim gewinnt "LaLiga"-Derby

HACKENHEIM. Die Schlussphase hatte es in sich im Landesliga-Fußballderby am Felseneck. Die Hausherren sahen schon wie die sicheren Sieger aus, da setzte Henry Schneberger kurz vor Ende der regulären Spielzeit einen Eckball direkt zum Winterbacher 1:2-Anschlusstreffer ins Netz. Und mit der letzten Aktion gab’s noch einmal Ecke. Diese landete über einen Kopfball an der Latte. Danach war Schluss, der TuS Hackenheim hatte drei wichtige Punkte eingefahren und sich vom Lokalrivalen in der Tabelle abgesetzt.
Das Derby startete mit viel Mittelfeldgeplänkel. Den ersten Hingucker präsentierte Winterbachs Emilio Becker, dessen Schuss TuS-Keeper Pascal Pies parierte. Auch Henry Schneberger setzte sich immer wieder gut in Szene, machte über die linke SVW-Seite Betrieb. Die Gäste vom Felsen kamen am Felseneck insgesamt besser in die Partie. Fast eine halbe Stunde dauerte es, bis nach einem Freistoß auch die Hackenheimer vor dem Gehäuse des exzellent aufgelegten Max Kretzschmar vorstellig wurden. Der SVW-Keeper parierte allerdings glänzend gegen Laurenz Bubach. Überhaupt wurden die Hausherren gegen Ende der ersten Halbzeit wach. Pierre Merkel und Niklas Wollmann verpassten gleich doppelt nach einer Hereingabe (39.), dann lenkte Max Kretzschmar einen gut platzierten Merkel-Kopfball gerade noch um den Pfosten.
Die zweite Halbzeit startete ebenfalls mit Großchancen der Hausherren. Merkel auf Bubach, doch dessen Schuss ging weit über das Gehäuse (48.). Wenig später: Merkel nimmt den Abschluss, Kretschmar faustet nach vorne, erneut Bubach setzt nach, doch der SVW-Keeper reist im Fallen noch das Bein hoch. Ecke statt Tor. Wahnsinn!
Dann doch die überfällige Führung der Gastgeber: Im Anschluss an einen Einwurf verlängert Pierre Merkel – diesmal auf Jasper Brede, der den Ball cool mit dem Außenrist ins Netz schiebt (58.). Für das 2:0 zeichnet Merkel selbst verantwortlich. Nach Foul von Efe Görlek am gerade eingewechselten Niklas Schneider verwandelt der Ex-Profi souverän (73.).
In der Schlussphase waren nun die Winterbacher gefordert. Diese hatten zunächst Pech bei Schnebergers Schuss, der nur den Außenpfosten küsste (83.). Was aber der Auftakt für die prickelnde Schlussphase bedeutete.
Tim Hulsey war hiernach „froh, dass wir die drei Punkte geholt haben. Dass wir es hintenraus dann nochmal spannend gemacht haben, ist mir jetzt eigentlich egal. Das war wichtig, um nicht richtig hinten reinzugeraten. Wir hatten gute Struktur, und es hat sich auch so angefühlt, dass wir insgesamt mehr vom Spiel hatten“, so der TuS-Spielertrainer. Die letzte Konsequenz hätte manchmal gefehlt, „aber unterm Strich zählt der Sieg“.
SVW-Coach Torben Scherer ärgerte sich vor allem über das Zustandekommen der Gegentore: „Wenn du so zwei Ostereier fängst…“ Beim Elfmeter hätte man sich übertölpeln lassen, gerade wenn man sehen würde, wie zuvor Elias Pfenning „grenzwertig“ bearbeitet worden war. „Und das Ding nach dem Einwurf - naja“. Positiv sei festzuhalten, dass „wir zurückgekommen sind“. In entscheidenden Szenen fehle Cleverness und Zuzutrauen bei eigenem Ballbesitz. Ob das Ergebnis am Ende okay geht? „Das muss jeder für sich entscheiden.“
TuS: Pies - Baderschneider, Hadamitzky, Protzel, Bubach (73. Schneider), Dasli, Hulsey (83. Maier), Wollmann, Brede (75. Sperling), Merkel (86. Menger), Steyer.
SV: Kretzschmar - Blaum Secker, Zimmermann, E. Becker (63. Reidel), Fett (76. L. Becker), Görlek, Kunz, Schneberger, Stumm, Pfenning.