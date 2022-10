Hackenheim findet keine Lösungen TuS kassiert gegen Sportfreunde Bundenthal die erste Saisonniederlage +++ Hulsey: „Hätten noch ewig weiterspielen können“

Hackenheim. Allen war klar, dass dieser Tag kommen wird und dennoch war diese erste Landesliga-Niederlage für die Fußballer vom TuS Hackenheim in besonderer Weise ärgerlich. „Weil der Gegner jetzt nicht oberstes Regal war und wie erwartet auch kaum etwas für das Spiel gemacht hat“, gibt Heim-Trainer Tim Hulsey nach dem 0:2 (0:1) gegen die Sportfreunde Bundenthal zu Protokoll. Die Gäste standen tief, verteidigten wie erwartet kompakt und aggressiv, machten dem Tabellenführer so das Leben erwartet schwer. „Diese Spielweise geht für sie anscheinend voll auf, so haben sie schon gegen die Eintracht gewonnen“, hadert Tim Hulsey damit, dass sein Team trotz der bekannten Herausforderung nicht die passende Lösung parat hatte. „Uns ist es nicht gelungen, im letzten Drittel die Bälle an den Mann zu bringen, da hat die Passgenauigkeit gefehlt und wir hätten mehr in den Fuß spielen müssen“, hält der 34-Jährige fest. „Das war einfach zu unsauber und so haben wir es dem Gener auch zu leicht gemacht.“ Über das ganze Spiel gesehen, tauchte Bundenthal vielleicht dreimal gefährlich vor dem Tor von Marc Reekers auf. Zweimal war der Ball drin. „Mit ganz einfachen Mitteln, haben sie heute das Maximale rausgeholt. So bitter das auch für uns ist”, gesteht Tim Hulsey.