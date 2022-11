Hackenheim: Eine echte Mogelpackung TuS Hackenheim nutzt beim 1:4 in Weselberg die eigenen Chancen nicht und geht am Ende unter

Weselberg. Wenn man rein das Ergebnis betrachtet, sieht es nach einer deutlichen Niederlage aus, welche die Landesliga-Fußballer des TuS Hackenheim beim heimstarken SC Weselberg kassieren. Doch das 1:4 (1:1) täuscht über eine starke Leistung der Gäste hinweg. „Das ist einfach nur sehr, sehr bitter“, beginnt der Rot gesperrte Spielertrainer Tim Hulsey seine Spielanalyse: „Wir haben es gut gemacht, die Jungs haben alles rausgehauen und trotzdem stehen wir jetzt mit leeren Händen da. Das tut jetzt in diesem Moment einfach nur unglaublich weh“, schüttelt der 34-Jährige eine Viertelstunde nach Spielschluss den Kopf. „Vor 20 Minuten stand es gefühlt noch 1:1 und jetzt fährst du mit so einer Packung nach Hause.“

Den Rückstand durch Max Lukas (22.) hatte seine Mannschaft prompt mit wütenden Angriffen beantwortet. Aus einer dieser starken Aktionen entstand ein Foulelfmeter, den Jannik Erbach souverän verwandelte (25.). „Wir haben ein super Spiel gemacht, haben den Gegner gepresst und richtig stark verteidigt, obwohl wir wirklich sehr hochgestanden haben“, lobt Hulsey den Auftritt seiner Elf, die auch genug Chancen hatte, um die Partie auf ihre Seite zu ziehen. „Dann kassieren wir im Anschluss an einen Eckball das 1:2 und die Köpfe gehen runter“, möchte der Hackenheimer die letzten Minuten nach dem Tor von Timo Helfrich (87.) nicht überbewerten. „Der Rückstand hat überhaupt nicht ins Bild gepasst, denn eigentlich waren wir richtig gut im Spiel, hatten viele tolle Momente und hätten die Punkte alles in allem auch auf jeden Fall verdient gehabt“, stellt Hulsey klar.

Dass es letztlich ganz anders kam und am Ende durch Tore von Max Lukas (88.) und Kevin Büchler (90.+2) sogar noch richtig deutlich wurde, tat dem Spielertrainer hörbar leid für seine Mannschaft. „Es ist wichtig, dass wir das richtig einordnen“, sagt Hulsey deshalb, der abgesehen von den vielen Ausfällen auch an die enorme Heimstärke der Weselberger erinnert: „Sie haben seit Ewigkeiten kein Heimspiel mehr verloren, schon einige richtig gute Jungs auf dem Platz, die immer wieder schnell den Weg nach vorne gesucht haben.“ Ärgerlich sei die Niederlage aber in jedem Fall, zumal man sich einfach mal wieder für eine engagierte Leistung hätte belohnen müssen. „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen“, hält Hulsey fest – eine echte Mogelpackung eben.