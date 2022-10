Hackenheim bringt PS nicht auf dem Platz TuS muss sich gegen Hauenstein mit 2:2 begnügen +++ Eine gute Hälfte reicht nicht

HACKENHEIM. Mit einem 2:2 (2:1) gegen den SC Hauenstein musste sich der TuS Hackenheim im jüngsten Heimspiel der Fußball-Landesliga West begnügen. Was auf den ersten Blick etwas enttäuschend erscheinen mag, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als ordentliches Ergebnis, das dem Spielverlauf am Felseneck auch angemessen war.

Die Hackenheimer „LaLiga“-Neulinge tun sich in der aktuellen Phase der Saison schwer, ihre Leistung über volle 90 Minuten auf den Platz zu bekommen. „Das war schon gegen Rodenbach so, und auch gegen Hauenstein haben wir nicht wirklich über die ganze Zeit das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, beschrieb es Co-Spielertrainer Niklas Schneider nach Abpfiff. Eine gute Halbzeit genügt in der Landesliga in der Regel nicht.

Intensiver Schlagabtausch am Felseneck

So lieferten seine Jungs in einem sehr intensiven Schlagabtausch eine ordentliche Anfangsphase ab. Schon früh brachte Laurenz Bubach auf Steilpass von Jörg Maier seine Farben in Führung (4.), in der Folge legten aber die Gäste aus der Pfalz einen Zahn zu, und es entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, in der keiner der beiden Kontrahenten dem anderen viel Luft zum Atmen ließ.

Landete Christoph Seibels Freistoß noch an der Latte (9.), so schnippelte dann Yannick Roth den Ball aus 16 Metern zum Ausgleich ins Netz. Doch Hackenheim antwortete prompt. Nach Körperkontakt im Gästestrafraum ging Tim Hulsey zu Boden, forderte Elfmeter, doch Felix Frantzmann spielte weiter, eroberte den Ball, um ihn erneut auf Hulsey zu passen. Der schob zur 2:1-Führung ein (41.).

In der Pause hatten sich die Hackenheimer einiges vorgenommen, doch sie bekamen ihre PS nicht wirklich auf den Platz. Stattdessen glich Hauensteins Kai Schacker nach TuS-Abwehrfehler verdientermaßen aus. Auch die Personalwechsel brachten auf Seiten der Gastgeber in der Folge nicht die erhoffte Wirkung. Nur sehr selten konnte die recht hoch stehende letzte SCH-Kette überspielt werden. Gelang das doch einmal, gab es zu selten einen Abnehmer. Das wird auch den Zaungästen der SG Kirn, nächster Hackenheimer Gegner, nicht entgangen sein.