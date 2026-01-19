Hackenheim braucht mehr Konstanz

Mit den jungen Neuzugängen soll der Weg des TuS Hackenheim nach oben führen. – Foto: Sebastian Bohr

Hackenheim. Am Samstag (16 Uhr) ist Trainingsauftakt am Hackenheimer Felseneck. Dann begrüßt TuS-Spielertrainer Tim Hulsey auch die drei Winterneuzugänge Christoph Grimm (Tor, zuletzt SC Idar-Oberstein), Fabian Twardawski (Abwehr, Bavaria Ebernburg) und Luca Chirivi (Mittelfeld, Eintracht Bad Kreuznach). Ziel muss sein, mehr Konstanz in die Leistungen zu bringen, um eine sorgenfreie Rückrunde in einer wie im Vorjahr sehr ausgeglichenen Landesliga West durchleben zu können.

Verletzungspech richtung Ende des Jahres Ist die Mannschaft komplett und konzentriert sich auf das eigene Spiel, muss sie auch im vierten Jahr ihrer Zugehörigkeit in der Liga keinen Gegner fürchten. Das zeigte etwa das 1:1 beim Tabellenzweiten Hermersberg. Klappt das nicht, sind Niederlagen wie das 0:3 mit einer Rumpfelf beim Vorletzten in Rüssingen die Folge. Allerdings muss man dem TuS im zweiten Halbjahr 2025 immer zugute halten, dass er mit außergewöhnlichem Verletzungspech zu kämpfen hatte, der Kader zu keinem Zeitpunkt komplett war.

So wechselten sich auch auf eigenem Geläuf in schöner Unregelmäßigkeit tolle Spiele wie ein 5:0 gegen den TSC Zweibrücken oder der Schlagabtausch mit offenem Visier beim 5:3 gegen den FC Schmittweiler-Callbach mit zu vielen Pleiten ab, etwa einem 1:4 gegen die SG Rieschweiler. Vier Siege, fünf Niederlagen, nur ein Unentschieden. So lautet die bisherige Heimbilanz. Immerhin: 23 Zähler stehen insgesamt auf der Habenseite, fünf mehr, als sie der SV Winterbach hat, der aktuell den erst möglichen Abstiegsplatz belegt. Die Reise durch die bisherige Saison bewegte sich zwischen den Plätzen drei (fünfter Spieltag) und 13 (13. Spieltag). Kein Engpass mehr auf der Torhüterposition Der nach dem Weggang von Simon Marschall als Stammkeeper eingeplante Marc Reekers verletzte sich am achten Spieltag, wurde von Pascal Pies ersetzt. Jetzt ist Reekers wieder fit, mit dem 21-jährigen Grimm sorgt zudem ein hochtalentierter Torwart mit der Erfahrung von drei Oberligaspielen für Konkurrenzkampf. Pies (37) zieht sich auf eigenen Wunsch zurück, widmet sich wieder ganz der Arbeit als Torwart-Trainer. "Wir haben jetzt zwei super Leute, da habe ich kein Bauchweh", sagt er mit Blick auf die Spielzeit.