Hackenberg sorgt für Überraschung, Vohwinkel rückt auf Platz zwei vor

Der 9. Spieltag der Saison hatte es so richtig in sich und wirbelt die Tabellenkonstellation ordentlich auf. Mit einem Sieg über den SV Solingen bringt sich die SG Hackenberg überraschend auf den Relegationsplatz. Der FSV Vohwinkel siegt spät beim TSV Ronsdorf und steigt so zum Reusrath-Verfolger Nummer eins auf. Außerdem gibt der Cronenberger SC eine vielversprechende Führung aus der Hand und rutscht auf den 17. Tabellenplatz ab. Das war der 9. Spieltag!
Nachdem die SG Hackenberg bereits in der vergangenen Woche gegen die Zweitvertretung des DV Solingen gewinnen konnte, scheint sich die Mannschaft von Zdenko Kosanovic den Frust des Saisonstarts von der Seele zu spielen. In dieser Woche konnte die SG einen überraschenden 2:1-Sieg gegen den SV Solingen einfahren. Die erste Hälfte der Partie konnte nicht durch einen Treffer in Fahrt gebracht werden. Anders aber die zweite Hälfte, in der die Gastgeber den Anfang machten: Martin Schneider (57.) blieb nach vorangegangenem Foul eiskalt vom Punkt und erzielte den 1:0-Führungstreffer. Der SVS reagierte und konnte durch Robin Raaphael Heist (78.) den Ausgleich machen. Dann das späte Glück für die Hackenberger: Oliver Adamiec (90.) führte seine Mannschaft mit seinem ersten Saisontreffer zum späten und zugleich zweiten Saisonsieg. Hackenberg rückt damit auf Platz 15 vor, die Solinger zahlen Leergeld und rutschen auf Tabellenplatz fünf ab.
Im Wuppertaler Nachbarschaftsduell kann sich der FSV Vohwinkel beim TSV Ronsdorf mit 2:1 durchsetzen. Den besseren Start erwischte allerdings der TSV: Bereits in der zehnten Minute legten die Hausherren durch Sebastian Schröder vor. Der frühe Gegentreffer schockte den FSV zunächst, sodass in der ersten Halbzeit keine nennenswerte Reaktion der Gäste folgte. Aus der Kabine kamen die Vohwinkler dann jedoch mit frischem Schwung. Julian Shaun Kanschik (58.) erzielte nach dem Wiederanpfiff den 1:1-Ausgleichstreffer – und dabei sollte es nicht bleiben. In der Nachspielzeit nickte Vohwinkel-Top-Torschütze Alphonso Henock Manata (90.) zum 2:1-Siegtreffer ein und brachte seine Mannschaft damit auf den zweiten Tabellenplatz.
10. Spieltag
Sa., 18.10.25 15:00 Uhr Jugoslavija - SC Reusrath
So., 19.10.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - SV 09/35 W
So., 19.10.25 15:00 Uhr Cronenberg - DV Solingen II
So., 19.10.25 15:15 Uhr Türkgücü Vel - HSV Langenf.
So., 19.10.25 15:30 Uhr Richrath - SSVg Velbert II
So., 19.10.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - Hackenberg
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Solingen - Ronsdorf
So., 19.10.25 15:30 Uhr Vohwinkel - SSV Germania
So., 19.10.25 15:30 Uhr Berghausen - SC Viktoria
11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:30 Uhr SC Reusrath - Berghausen
So., 26.10.25 12:45 Uhr DV Solingen II - RW Wülfrath
So., 26.10.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Jugoslavija
So., 26.10.25 15:00 Uhr Ronsdorf - Hackenberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr SSV Germania - SV Solingen
So., 26.10.25 15:00 Uhr SC Viktoria - Türkgücü Vel
So., 26.10.25 15:15 Uhr HSV Langenf. - Vohwinkel
So., 26.10.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - Cronenberg
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV 09/35 W - Richrath