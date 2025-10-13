Hackenberg sorgt für Überraschung, Vohwinkel rückt auf Platz zwei vor

Nachdem die SG Hackenberg bereits in der vergangenen Woche gegen die Zweitvertretung des DV Solingen gewinnen konnte, scheint sich die Mannschaft von Zdenko Kosanovic den Frust des Saisonstarts von der Seele zu spielen. In dieser Woche konnte die SG einen überraschenden 2:1-Sieg gegen den SV Solingen einfahren. Die erste Hälfte der Partie konnte nicht durch einen Treffer in Fahrt gebracht werden. Anders aber die zweite Hälfte, in der die Gastgeber den Anfang machten: Martin Schneider (57.) blieb nach vorangegangenem Foul eiskalt vom Punkt und erzielte den 1:0-Führungstreffer. Der SVS reagierte und konnte durch Robin Raaphael Heist (78.) den Ausgleich machen. Dann das späte Glück für die Hackenberger: Oliver Adamiec (90.) führte seine Mannschaft mit seinem ersten Saisontreffer zum späten und zugleich zweiten Saisonsieg. Hackenberg rückt damit auf Platz 15 vor, die Solinger zahlen Leergeld und rutschen auf Tabellenplatz fünf ab.

