Hacke, Spitze, Tabellenplatz eins - Altenlingen tanzt im Regen

Kunstrasen, Wind, Nieselregen und ein Tabellenführer, der einfach nicht stolpern will: Der ASV Altenlingen gewinnt beim SC Spelle-Venhaus II mit 3:0. Am Ende steht ein verdienter Sieg, aber mit der nötigen Prise Cleverness und Geduld.

Von Beginn an war klar, wer hier das Kommando übernehmen wollte. Altenlingen presste früh, kombinierte mutig und scheiterte zunächst regelmäßig an Spelles Abwehr und Torwart Jungehüser. Die Gastgeber hingegen taten das, was man mit einem dezimierten Kader an einem stürmischen Nachmittag auf Kunstrasen eben tut: tief stehen, hoffen, kontern.

Nach einer eher zähen ersten Hälfte ohne Tore ging es im zweiten Durchgang zur Sache. Erst kassierte Spelles Nils Bußmann in der 61. Minute nach einem Nachtreten die Rote Karte, die Szene, die das Spiel kippte. Danach war es nur noch eine Frage der Zeit.

In der 77. Minute köpfte (oder eher: stocherte) Luca Schmitz nach einem Eckball das 0:1. Dann nutzte Fabian Alferink in der 86. Minute einen Konter zum 0:2. Und weil es so schön war, setzte Leo Stemann in der Nachspielzeit noch einen drauf - per Hacke, nach schöner Flanke von links. Ein Tor für die Galerie, oder zumindest für den Mannschaftsabend.

Spelle kam offensiv kaum noch zu Entlastung, hielt aber lange tapfer dagegen. Altenlingen hingegen machte das, was Tabellenführer eben machen: Sie gewinnen auch an Tagen, an denen es mehr nach Arbeit als nach Fußball aussieht.

Der ASV Altenlingen bleibt damit Tabellenführer, allerdings mit einem Spiel mehr als der SV Union Lohne. Und während der Regen über den Kunstrasen prasselte, konnte man den Altenlingern beim Abklatschen ansehen: Manchmal reicht eben ein bisschen Geduld und ein Hackentor zum richtigen Zeitpunkt.

____________________

Auswärtssieg in Emsbüren