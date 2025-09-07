Hachings Weste ist nicht mehr weiß – Platzverweis kostet Sieg

Die SpVgg Unterhaching, die abseits des Rasens auf dem Aktienmarkt zuletzt für Schlagzeilen sorgte, hat erstmals in dieser Saison Punkte verloren. Der Fußball-Regionalligist trennte sich auswärts vom Aufsteiger VfB Eichstätt mit 1:1 (1:0). In der Partie vor 1872 Zuschauern im Eichstätter Hirsch-Sportpark verhinderten vor allem zwei unnötige Platzverweise den siebten Hachinger Sieg am siebten Spieltag nach einer zwischenzeitlichen 1:0-Führung nach einem Traumtor von Alexander Winkler. „Wir haben es leider verpasst, das 2:0 zu machen“, haderte SpVgg-Cheftrainer Sven Bender.

Der starke Aufsteiger aus Eichstätt startete druckvoll ins Spiel und Ferat Nitaj verfehlte das Hachinger Tor bei einem Distanzschuss knapp (10.). In dem offenen Schlagabtausch waren dann die Gäste erfolgreicher: Defensivspezialist Winkler zirkelte einen Freistoß aus rund 25 Metern sehenswert in den Winkel zum 1:0 (27.). Auf der Gegenseite war indes für den Regionalliga-Vizemeister von 2019 ein Abschluss von Alexander Beusch nicht von Erfolg gekrönt, der Eichstätter schoss aus aussichtsreicher Position über das Tor (26.). Zudem konnten die Hachinger die beiden VfB-Akteure Lucas Schraufstetter und Timo Meixner bei einer Doppelchance noch im letzten Moment blocken und den Ausgleich verhindern (30.).

Noch furioser verlief dann die zweite Halbzeit. Nachdem Hachings Angreifer Cornelius Pfeiffer eine Hereingabe von Andy Breuer im Fünfmeterraum nur haarscharf verpasst hatte (60.), traf Mitspieler Simon Skarlatidis ans Außennetz (65.).

Den negativen Höhepunkt aus Sicht des Spitzenreiters setzte dann Torwart Erion Avdija. Der 20-jährige Heißsporn im Team der SpVgg ließ sich gegen Schraufstetter zu einer Tätlichkeit hinreißen und bescherte seiner Mannschaft eine Unterzahl (69.). Mit dem erst 17 Jahre alten U19-Torwart José Kohler währte die Führung nicht lange. Kohler klärte zwar zunächst bei einem Kopfball von Ferat Nitaj stark auf der Linie, den Abpraller konnte Schraufstetter jedoch mit einem Abstauber zum 1:1 nutzen (73.).

Nach ereignislosen Minuten sorgten dann die Hachinger in der Person von Andy Breuer in der Nachspielzeit für den letzten negativen Höhepunkt. Nach Reklamieren sah Hachings Außenverteidiger Gelb-Rot (90.+7). Zumindest mit zwei Mann in Unterzahl konnten die Gäste dann das Unentschieden in der hektischen Schlussphase über die Zeit retten.

Der Verlust von zwei Punkten veränderte für den Spitzenreiter allerdings nichts an der Tabellensituation, da Verfolger 1. FC Nürnberg II sein Heimspiel gegen Vilzing überraschend mit 1:3 verlor. Der aktuelle Vorsprung der SpVgg vergrößerte sich mit dem Unentschieden sogar um einen Punkt auf nunmehr vier Zähler. Allerdings kann der spielfreie FC Bayern II mit einem Sieg im Nachholspiel bis auf drei Punkte an den Ligaprimus heranrücken. (rmf)

VfB Eichstätt – SpVgg Unterhaching 1:1 (0:1) SpVgg Unterhaching: Avdija – Winkler, Stiefler, Pfluger, Breuer – Gevorgyan, Ortel – Aigboje (75. Zimmermann), Skarlatidis (72. Kohler), Negele (57. Leuthard) – Pfeiffer (89. Krupa) Tore: 0:1 Winkler (17.), 1:1 Schraufstetter (73.) Rot: Avdija (Haching/69., Tätlichkeit) – Gelb-rot: Breuer (Haching/90.+7, Reklamieren) – Schiedsrichter: Fabian Büchner (Mariakirchen) – Zuschauer: 1872