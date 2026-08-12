Hachings U19 verliert zum Auftakt: Klare Niederlage gegen den FC Bayern

Die U19 der SpVgg Unterhaching ist mit einer 0:4-Niederlage beim FC Bayern München in die neue Saison gestartet. Philipp Koscielniak scheiterte am Pfosten.
Die U19 der Spielvereinigung Unterhaching musste sich zum Auftakt in die neue Saison der DFB-Nachwuchsliga beim FC Bayern München mit 0:4 geschlagen geben. Am FC Bayern-Campus zeigten die Rot-Blauen vor allem in der Anfangsphase eine mutige Leistung. Am Ende war der Bayern-Sieg insbesondere auch aufgrund der hohen individuellen Qualität in dieser Höhe absolut verdient.
Dabei hatten die Hachinger bereits nach wenigen Minuten die große Chance zur Führung. Philipp Koscielniak kam aus aussichtsreicher Position zum Abschluss, traf jedoch nur den Pfosten. Kurz darauf meldeten sich auch die Gastgeber erstmals gefährlich an, ehe ein Treffer der Münchner nach einem Freistoß aufgrund einer Abseitsstellung nicht zählte.
In der 13. Minute ging der FC Bayern schließlich in Führung. Roy Snip setzte Philipp von Taube in Szene, der vor dem Tor cool blieb und zum 1:0 für die Gastgeber traf. In der Folge hatte Bayern mehr Ballbesitz und kontrollierte über weite Strecken das Spielgeschehen. Die Hachinger verteidigten jedoch engagiert, blieben in ihrer Struktur und versuchten immer wieder, sich spielerisch zu befreien und eigene Offensivakzente zu setzen.
Nach dem Seitenwechsel kamen die Rot-Blauen erneut sehr engagiert aus der Kabine und hatten eine weitere gute Möglichkeit. Mit zunehmender Spieldauer wurde der Druck der Bayern jedoch größer. In der 72. Minute erhöhte Wisdom Mark Imade auf 2:0. In der Schlussphase machten die Gastgeber das Ergebnis durch zwei weitere Treffer von Philipp von Taube und Michael Matosevic noch deutlicher.
„Was die Einstellung, die Laufbereitschaft und die Überzeugung im Zweikampfverhalten angeht, haben die Jungs ein wirklich ordentliches Spiel gemacht“, ordnete Cheftrainer Philipp Bönig die Partie ein. „Das Ergebnis ist natürlich enttäuschend, weil wir hinten raus ein, zwei Tore zu einfach hergeschenkt haben. Gleichzeitig sind wir sehr gut ins Spiel gekommen, hatten gute Kombinationen und mit dem Pfostentreffer eine Riesenmöglichkeit. Solche Situationen musst du gegen Bayern nutzen, um das Spiel vielleicht auf deine Seite zu ziehen.“
Für die Hachinger bleibt trotz des deutlichen Ergebnisses die Erkenntnis, dass die Mannschaft insbesondere in den Anfangsphasen beider Halbzeiten mutig auftrat und gegen den FC Bayern wertvolle Erfahrungen sammeln konnte. „Wenn die Jungs mit dieser Mentalität, Einstellung und Bereitschaft weiterarbeiten, sind wir überzeugt, dass wir eine gute Entwicklung machen werden. Wir bleiben sehr positiv und bereiten uns jetzt auf das nächste Derby vor“, so Bönig.
Am kommenden Wochenende geht es für die Vorstädter bereits mit dem nächsten Derby weiter. Dann empfängt die U19 der Spielvereinigung den TSV 1860 München. Es geht Schlag auf Schlag.