Hachings U19 verliert zum Auftakt: Klare Niederlage gegen den FC Bayern U19-Derby von Redaktion Münchner Merkur · Heute, 09:34 Uhr · 0 Leser

Die SpVgg Unterhaching hat das Derby gegen die U19 des FC Bayern verloren. – Foto: Robert Geisler

Die U19 der SpVgg Unterhaching ist mit einer 0:4-Niederlage beim FC Bayern München in die neue Saison gestartet. Philipp Koscielniak scheiterte am Pfosten.

Die U19 der Spielvereinigung Unterhaching musste sich zum Auftakt in die neue Saison der DFB-Nachwuchsliga beim FC Bayern München mit 0:4 geschlagen geben. Am FC Bayern-Campus zeigten die Rot-Blauen vor allem in der Anfangsphase eine mutige Leistung. Am Ende war der Bayern-Sieg insbesondere auch aufgrund der hohen individuellen Qualität in dieser Höhe absolut verdient. Dabei hatten die Hachinger bereits nach wenigen Minuten die große Chance zur Führung. Philipp Koscielniak kam aus aussichtsreicher Position zum Abschluss, traf jedoch nur den Pfosten. Kurz darauf meldeten sich auch die Gastgeber erstmals gefährlich an, ehe ein Treffer der Münchner nach einem Freistoß aufgrund einer Abseitsstellung nicht zählte.

Bayerns Philipp von Taube schoss gegen Unterhaching zwei Treffer In der 13. Minute ging der FC Bayern schließlich in Führung. Roy Snip setzte Philipp von Taube in Szene, der vor dem Tor cool blieb und zum 1:0 für die Gastgeber traf. In der Folge hatte Bayern mehr Ballbesitz und kontrollierte über weite Strecken das Spielgeschehen. Die Hachinger verteidigten jedoch engagiert, blieben in ihrer Struktur und versuchten immer wieder, sich spielerisch zu befreien und eigene Offensivakzente zu setzen. Nach dem Seitenwechsel kamen die Rot-Blauen erneut sehr engagiert aus der Kabine und hatten eine weitere gute Möglichkeit. Mit zunehmender Spieldauer wurde der Druck der Bayern jedoch größer. In der 72. Minute erhöhte Wisdom Mark Imade auf 2:0. In der Schlussphase machten die Gastgeber das Ergebnis durch zwei weitere Treffer von Philipp von Taube und Michael Matosevic noch deutlicher.