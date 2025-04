Hachings U19 unter besten 20 deutschen Teams

Das Team von Andreas Haidl startete besser in die Partie und konnte durch den Doppelschlag in der 13. (Samuel Weiß) und in der 17. Minute (Jason Eckl) mit 2:0 in Führung gehen. Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit keine gefährlichen Strafraum-Szenen. Somit ging es mit einer absolut verdienten Führung für die Hachinger in die Halbzeitpause.

Cheftrainer Andreas Haidl war nach dem Spiel nicht nur mit dem letzten Pflichtspiel seiner Jungs in dieser Saison sehr zufrieden. „Ich bin stolz auf jeden Einzelnen und auf das, was diese Mannschaft in den vergangenen Monaten geleistet hat. Mit dem fünften Platz sind wir unter den Top 20-Mannschaften in ganz Deutschland. Damit alleine haben wir schon ein Ausrufezeichen gesetzt. Ich habe allerdings auch ein weinendes Auge, weil jetzt der 2006er-Jahrgang in den Herrenbereich wechselt. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, mit diesen Spielern zu arbeiten und ich wünsche ihnen nur das Beste für ihre Zukunft. An dieser Stelle möchte ich nicht vergessen, Deqi-Leo Wu gute Besserung zu wünschen. Er hat sich in der ersten Hälfte gegen Dortmund verletzt und wir hoffen, dass er bald wieder gesund ist.“