Hachings Stürmer zeigen sich in Topform – Zimmerer setzt sich ab

In der Landesliga Südost gibt es weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die 15 Kästen ERDINGER. Ende September lagen noch Philipp Zimmerer und Laris Stjepanovic mit 11 Toren gemeinsam an der Spitze.

Wenige Wochen später hat sich das Blatt allerdings etwas gewendet. Zimmerer liegt nun alleine auf Platz eins. Beim 19-Jährigen läuft es in dieser Spielzeit bislang wie geschmiert. Neben 15 Treffern in 17 Einsätzen in der Landesliga Südost feierte der Offensivspieler zusammen mit der zweiten Mannschaft der SpVgg Unterhaching kürzlich die Herbstmannschaft.

Zuvor gab er bereits sein Debüt unter Sven Bender für die Profis in der Regionalliga Bayern. Im Oktober traf der Youngster gegen den TSV Grünwald doppelt sowie unter anderem noch einmal beim 8:1-Kantersieg am vergangenen Spieltag gegen den FC Wacker München.

Erster Verfolger von Zimmerer ist inzwischen Timo Portenkirchner. Der 25-Jährige, der im Sommer aus der Bayernliga vom SV Kirchanschöring gekommen war, erlebt bis dato einen goldenen Herbst.

In fünf Spielen im Oktober gelangen dem Angreifer ebenso viele Treffer. Damit hat Portenkirchner maßgeblichen Anteil an der zuletzt wieder aufsteigenden Formkurve des ESV. Sowohl gegen den FC Wacker München als auch gegen den TSV 1860 Rosenheim sorgte er mit seinen Toren "im Alleingang" für den Sieg.

Geht es nach Haching II, so könnte es an der Spitze bald sogar eine Doppelführung geben. Denn auch Jason Eckl zeigte sich zuletzt sehr treffsicher.

Der 18-Jährige kommt in 18 Spielen auf 12 Treffer und rückte damit auf den dritten Rang vor. Der Stürmer, der im letzten Jahr noch für die Jugend des FC Bayern aufgelaufen war, war der beste Torschütze Hachings im zurückliegenden Monat. Alleine gegen den TSV Grünwald ließ es Eckl gleich dreimal klingeln. Gegen den SV Aubing und gegen den FC Wacker München legte er je einmal nach.

Hinter dem Trio lauern gleich fünf Spieler mit elf Buden. Darunter ist auch Laris Stjepanovic, der im Oktober passend zum etwas kriselnden Grünwald ohne Tor blieb.

Torschützenliste:

1. Philipp Zimmerer, SpVgg Unterhaching II: 15 Tore

2. Timo Portenkirchner, ESV Freilassing: 14 Tore