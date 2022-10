Hachings Personallage entspannt sich

Beim 1:0-Sieg in Aschaffenburg spielt Stiefler durch – Markus Schwabl kehrt in den Kader zurück.

Unterhaching – Der SpVgg Unterhaching hat am Freitagabend ein durchschnittlicher Auftritt in Aschaffenburg gereicht, um die Tabellenführung in der Regionalliga Bayern zu behaupten.

Die Hachinger konnte beim 1: 0(1:0)-Arbeitssieg beim SV Viktoria Aschaffenburg die Tabellenführung der Regionalliga Bayern zwar weiterhin vor den Würzburger Kickers behaupten (die mit 3:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth II gewannen). Allerdings so wirklich zufrieden mit dem sechsten Sieg in Serie zeigte sich kaum ein Verantwortlicher oder Spieler. Dazu gehörte auch SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner. „Es war ein glücklicher Sieg. Sportlich haben wir ihn nicht verdient gehabt. Aschaffenburg war mindestens gleichwertig und wir haben sehr viel Glück gehabt“, sagte der Hachinger Trainer unverhohlen. „Alles in allem ein schlechtes Spiel von uns. Das einzig Positive ist, dass wir gewonnen haben.“

Vor allem die sonst so starke Hachinger Flügelzange griff diesmal nicht. Defensiv waren die Hachinger über die Außenbahnen diesmal ungewohnt anfällig bei gegnerischen Vorstößen. Und in Ballbesitz kam ebenfalls über die Flügel kaum Entlastung. „Da war keine Ruhe mit Ball im Spiel bei uns. Über außen haben wir die Räume nicht ausgenutzt“. monierte Wagner. Es erwies sich als vorteilhaft, dass sich die Personalsituation bei der SpVgg wieder etwas entspannt hat. Manuel Stiefler konnte nach auskurierter Gehirnerschütterung wieder in der Startelf auflaufen und hielt im defensiven Mittelfeld über die komplette Spielzeit durch. Und auch Markus Schwabl stand nach zuletzt elf Spielen Zwangspause wegen einer Muskelverletzung seit über zwei Monaten erstmals wieder im Kader. Der routinierte Außenverteidiger wurde zwar noch geschont, könnte aber in der kommenden Woche am Samstag im Auswärtsspiel beim TSV Rain/Lech wieder zum Einsatz kommen.

Letzten Endes konnten sich die Hachinger trotz der mäßigen Vorstellung sowohl auf den starken Rückhalt von Torwart René Vollath als auch auf ihren Top-Torjäger Patrick Hobsch verlassen. Der Angreifer verwandelte den von Christoph Ehlich geschickt herausgeholten Foulelfmeter eiskalt und sicherte der SpVgg mit seinem elften Saisontreffer das entscheidende Tor sicherte. Für diese Effektivität bekamen die Hachinger von ihrem ehemaligen Bundesligaspieler und heutigen Viktoria-Trainer Jochen Seitz Lob ausgesprochen. „Leider zählen Tore. Da ist dann schon eine Abgezocktheit bei Haching vorhanden“, sagte Seitz. Der ehemalige Hachinger Torjäger drückt seinem Ex-Klub die Daumen. „Ich wünsche Unterhaching viel Glück. Ihr gehört da wieder hoch“, sagte Seitz.