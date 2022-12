Hachings Junioren-Teams mit Luft nach oben: U19 auf Kurs - U17 mit bitteren Pleiten Junioren-Bundesliga

Die beiden Junioren-Bundesliga Teams der SpVgg Unterhaching im Altersbereich der U19 und U17 ziehen zur Winterpause unterschiedliche Zwischenbilanzen.

Unterhaching – Oftmals ist es für die SpVgg Unterhaching mit seinen Junioren-Bundesligamannschaften schwierig, mit den großen Vereinen in den höchsten deutschen Ligen mitzuhalten. So verhält es sich auch in der laufenden Saison bei den A- und B-Junioren, die jeweils um den Klassenerhalt kämpfen. Die U19 von Cheftrainer Marc Unterberger hat in ihren zehn Spielen ihre Hausaufgaben zum großen Teil erledigt. Haching hat als Zehnter zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. „Ich bin insgesamt zufrieden und wir sind froh, dass wir über dem Strich überwintern“, meint Unterberger.

Richtig gut in die Saison gestartet, unter anderem mit einem 3:2-Erfolg gegen den FC Bayern, setzte bei der SpVgg dann ab Ende Oktober ein kleines Ergebnistief mit zwischenzeitlich drei Niederlagen aus vier Spielen ein. Der krönende Jahresabschluss beim 2:1 gegen den Mitkonkurrenten Eintracht Frankfurt machte dann allerdings vieles wieder wett. Verzichten musste Unterberger auf Talent Maurice Krattenmacher, im Vorjahr mit 23 Saisontreffern noch Torschützenkönig in der Hachinger U17-Bundesligamannschaft gewesen. Der 17-jährige wurde bereits zur Profimannschaft hochgezogen und konnte nur einmal gegen Frankfurt mitwirken, wo Krattenmacher prompt den entscheidenden Treffer markierte. Ohne ihren Torjäger tat sich die SpVgg insbesondere beim Toreschießen schwer. Mit 15 Treffern gehört hier Haching im Vergleich zu ihrer guten Abwehr (nur 16 Gegentore) eher zu den schwächeren Teams. „Die Tore fehlen uns, klar. Aber wenn Maurice nicht da ist, ist es auch eine Chance für die Mannschaft sich weiterzuentwickeln“, meint Unterberger.

Im Offensivbereich haben sich hier insbesondere der zum Stürmer umfunktionierte Dominique Girtler (4 Tore) sowie Top-Torjäger Aaron Keller (5) zu herauskristallisiert. „Das Ziel bleibt weiterhin, die Klasse zu halten. Und das ist auch mit dieser Qualität in der Mannschaft möglich“, blickt Unterberger auf die sechs verbleibenden Spiele voraus.

Die U17 von Cheftrainer Daniel Bierofka hat hingegen nicht so gute Karten im Abstiegskampf. Zwar kam das Team nach einem holprigen Saisonstart immer besser in Schwung. In den letzten drei Spielen gegen Stuttgart (0:6), 1860 München (0:5) und gegen den FC Bayern (1:6) setzte es dann jedoch drei deftige Pleiten. Haching überwintert in der U17-Bundesliga mit einem Punkt Rückstand auf das rettende Ufer auf einem Abstiegsplatz.