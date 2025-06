Hachings großer Umbruch

Das Personalkarussell beim Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching nimmt an Fahrt auf und in den vergangenen Tagen wurden einige Personalien publik. Vor allem hinsichtlich der Zusammensetzung des Trainerteams in der kommenden Saison in der Regionalliga Bayern ist nun etwas Licht ins Dunkel gekommen. Sven Bender, der in den vergangenen Tagen zusammen mit Kapitän und Sportdirektor Markus Schwabl die Kaderplanungen vorantrieb, dürfte als neuer Cheftrainer gesetzt sein. Nicht mehr mit an Bord wird hingegen Co-Trainer Thomas Kasparetti sein. Der 41-Jährige schloss sich dem ehemaligen Haching-Coach Sandro Wagner an und wechselt zum Bundesligisten FC Augsburg. Wie bereits zu Wagners Hachinger Zeit von 2021 bis 2023, wird Kasparetti auch bei den Schwaben künftig die Co-Trainer-Rolle übernehmen. Kasparetti: „Ich bin sehr dankbar für die vergangenen 4,5 Jahre in Haching. Der Verein ist etwas ganz Besonderes und hat mir enorm dabei geholfen, mich in vielen Bereichen als Trainer weiterzuentwickeln.“

Vitali Matvienko, wegen seiner Trainerlizenz zuletzt seit April bei den Hachingern offiziell Cheftrainer in der 3. Liga gewesen, dürfte unter Bender entweder in die zweite Reihe rücken oder aber wie in seiner vorausgegangenen Zeit als U16-Trainer eine Funktion im Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg übernehmen. Der Status von Co-Trainer Matthias Luginger dürfte aller Voraussicht nach bestehen bleiben und der Aufgabenbereich des 34-Jährigen könnte möglicherweise erweitert werden.