Hachinger Urgestein übernimmt den TSV Buchbach

TSV Buchbach – Foto: Buchholz

Der TSV Buchbach hat nach wochenlangem Tauziehen einen neuen Trainer gefunden. Marc Unterberger kommt von der SpVgg Unterhaching.

Der Adler ist endlich gelandet, Fußball-Regionalligist TSV Buchbach hat die Nachfolge von Aleksandro Petrovic geklärt und einen neuen Trainer gefunden: Ab sofort übernimmt Marc Unterberger den amtierenden Vizemeister, bei dem er einen Vertrag bis Juni 2027 unterschrieben hat. Der 37-jährige Fußball-Lehrer ist ein Unterhachinger Urgestein und hat die SpVgg zuletzt in der Drittliga-Saison 2024/25 betreut.

„Der TSV ist ein geiler Verein“

„Wir sind sehr froh, dass wir hier endlich Klarheit haben“, freut sich Abteilungsleiter Georg Hanslmaier nach wochenlangem Tauziehen, dass die wichtigste Personalie vom Tisch ist: „Wir wollten unserer Vereinsphilosophie treu bleiben und haben einen Trainer gesucht, der zu uns passt.“

An Angeboten hat es seit Bekanntgabe des Wechsels von Petrovic als Co-Trainer zum Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth nicht gemangelt, aber das Anforderungsprofil bei einem Dorfclub in der Beletage des bayerischen Fußballs ist schon speziell: Fachliche Kompetenz muss mit Bodenständigkeit einhergehen – da braucht man feine Antennen, um den Ansprüchen gerecht zu werden und gleichzeitig das Ohr am Volk zu haben.

„Ich kenne Buchbach schon lange, aber die Gespräche mit den handelnden Personen, die schon seit einiger Zeit laufen, waren extrem positiv, Buchbach ist ein geiler Verein“, brennt Unterberger schon auf seine neue Aufgabe, nachdem er seit rund 14 Monaten bei Unterhaching nicht mehr aktiv im Trainingsalltag gefordert war, aber eben noch einen Vertrag hatte, der jetzt einvernehmlich aufgelöst wurde.

„Marc war viele Jahre als Jugendtrainer ein entscheidender Impulsgeber in unserem Nachwuchsleistungszentrum und maßgeblich daran beteiligt, dass wir Toptalente wie Karim Adeyemi und Maurice Krattenmacher entwickelt haben“, dankte ihm Hachings Präsident Manfred Schwabl.

„Wir waren uns mit Marc schon länger einig. Und wir sind auch überzeugt, dass er richtig Bock auf den Job hat, aber es gab halt noch ein paar vertragliche Details zwischen beiden Vereinen zu klären, die sich etwas in die Länge gezogen haben“, sagt Sportlicher Leiter Andreas Bichlmaier erleichtert. „Vom Typus haben wir einen Trainer gesucht, der zu hundert Prozent nach Buchbach passt, wobei das ja nicht ganz einfach ist. Wir können uns keinen hauptamtlichen Trainer leisten, aber wir haben natürlich unsere Ziele. Von daher passt das auch mit der Lebensplanung von Marc sehr gut zusammen.“

Mit dem Kader ist der neue Coach mehr als zufrieden, er kennt auch einige Spieler aus seiner Unterhachinger Zeit näher, muss sich aber in den nächsten Wochen noch ein genaueres Bild machen. „Grundsätzlich ist es eh Wahnsinn, was hier seit Jahren geleistet wird und was Georg und Andi für einen Kader hingestellt haben. Das ist schon mal ein Riesenkompliment wert, da ist in den letzten Jahren unfassbar viel richtig gemacht worden. Auf dem Fundament kann man aufbauen.“

Test am Samstag gegen die Löwen

Dem neuen TSV-Coach, der am Mittwoch sein erstes Training geleitet hat, bleiben bis zum Restart in die Frühjahrsrunde gegen die SpVgg Greuther Fürth 2 noch vier Wochen, um die Abläufe einzustudieren. Das erste Testspiel unter seiner Regie steigt am morgigen Samstag um 12 Uhr beim TSV 1860 München 2. Aktuell überwintern die Rot-Weißen mit 27 Punkten auf Platz zehn und haben zwölf Zähler Vorsprung auf die Relegationszone.