Hachinger U19 vor dem Tor zu harmlos

SpVgg unterliegt beim Saisonstart dem FC Augsburg 0:2

Die U19 der SpVgg Unterhaching ist mit einer Niederlage gegen den FC Augsburg in die DFB-Nachwuchsliga-Saison gestartet. Die Hachinger mussten sich trotz engagierter Leistung mit 0:2 geschlagen geben.

Die Vorstädter begannen die Partie mit viel Einsatz und setzten die Gäste aus Augsburg früh unter Druck. Bereits in der 15. Minute vergab Jason Eckl eine große Chance zur Führung, als er den Augsburger Torhüter umkurvte, jedoch nur die Latte traf. Fünf Minuten später verpasste auch Nadi Adilji aus kurzer Distanz die Möglichkeit zur Führung, nachdem er sich stark gegen zwei Gegenspieler im Strafraum durchgesetzt hatte, aber am glänzend reagierenden FCA-Keeper scheiterte.

In der 28. Minute fiel dann das erste Tor für den FC Augsburg. Nach einem Konter landete ein von Robert Draghici abgefälschter Schuss unhaltbar für Hachings Torwart Vincent Huber im Netz. Trotz des Rückstands drängte die Heimmannschaft auf den Ausgleich, doch sowohl Eckl als auch Felix Müller scheiterten an Torhüter Tino Nagel, der mit mehreren Paraden den Vorsprung der Augsburger zur Pause sicherte.

Auch in der zweiten Halbzeit blieb die SpVgg Unterhaching die spielbestimmende Mannschaft. In der 63. Minute verfehlte ein Schuss von Ibrakovic knapp das Tor. In der 79. Minute nutzte Louis Stöcker ein Missverständnis in der Hachinger Verteidigung aus und traf zum 0:2-Endstand.

Hachings Trainer Vitali Matvienko zeigte sich enttäuscht über das Ergebnis, lobte jedoch die Einstellung seiner jungen Mannschaft. Er betonte die Wichtigkeit, vor dem Tor cleverer zu agieren, um solche Spiele in Zukunft für sich entscheiden zu können.