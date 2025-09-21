Hachinger Sieben-Tore-Gala

Sieben Tore für ein Halleluja. Mit der 7:0 (2:0)-Gala beim TSV Eintracht Karlsfeld hat die SpVgg Unterhaching II sich die Tabellenführung in der Landesliga Südost zurückgeholt. An einem wilden Spieltag ging der punktgleiche TSV 1860 Rosenheim mit 0:4 in Traunstein baden.

Die Hachinger Spieltagsmannschaft steht nun wieder wie die Erste an der Spitze und der Weg dahin war eine sehr seriöse Leistung. Die SpVgg hatte das Kellerkind der Liga voll unter Kontrolle und die ersten drei Tore entsprangen aus Standardsituationen. „Die Ecken und Freistöße muss man sich aber auch erst einmal erarbeiten“, betont der Hachinger Trainer Robert Rakaric, „aber das war natürlich der Dosenöffner.“ Rakaric war mit seinem Team angesichts dieser Effektivität sehr zufrieden.

Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen.

Robert Rakaric (Trainer SpVgg Unterhaching II)

Mit den Toren von Marinus Spann (4.) und Philipp Zimmerer (30.) führte man zur Pause 2:0 und ging obendrauf noch mit einem Mann mehr in die Kabine. Lukas Paunert sah Gelbrot (38.). Die Gäste blieben aber fokussiert und nahmen aus der Pausenbesprechung mit, dass die bis dahin harmlosen Karlsfelder mit einem Anschlusstreffer noch gefährlich werden könnten. Erst nach dem Doppelschlag von Philipp Zimmerer (51) und Jason Eckl (56.) war dann klar, dass es kein spannendes Fußballspiel mehr geben würde. Nach den drei Standards waren dann aber auch die Treffer gut herausgespielt. Die jungen Hachinger überzeugten auf der ganzen Linie. Am Ende ging das Ergebnis auch in der Höhe in Ordnung.

Mit nun sechs Siegen und 24:5 Toren bei diesem Lauf stehen die Hachinger alleine an der Spitze der Liga. Robert Rakaric macht aber deutlich, dass in dieser speziellen Mannschaft der erste Platz nicht die ganz großen Jubelstürme auslöst: „Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Das Ziel der Jungs ist die Regionalliga und damit dann auch der Profifußball.“

Mit seinem Doppelpack hat sich Philipp Zimmerer in Karlsfeld wieder an die Spitze der Torjägerliste geschossen. Mit nun elf Hütten teilt er sich den Platz mit dem Grünwalder Laris Stejapanovic. Mittelstürmer Jason Eckl befindet sich nach seinem Doppelpack und Karlsfeld und nun sieben Toren als Nummer sechs der Torjägerliste auch auf dem Kurs zu den 15 plus X Toren, die für Stürmer eine Saison gut machen. (nb)

TSV Eintracht Karlsfeld – SpVgg Unterhaching II 0:7 (0:2). Haching II: Staniek, Böhnke, Martens, Schweinsteiger, Spann, Zimmermann, Freimuth (53. Meiner), Hodzic, Zimmerer, Eckl, Weiß. Tore: 0:1 Spann (4.), 0:2 Zimmerer (30.), 0:3 Zimmerer (51.), 0:4 Eckl (56.), 0:5 Eckl (68.), 0:6 Schweinsteiger (78.), 0:7 Weiß (82.). Zeitstrafe: Eckl (82.). – Gelbrot: Paunert (38., wdh. Foulspiel).