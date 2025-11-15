Hachinger Kantersieg gegen Vilzing - Herbstmeister Nürnberg müht sich

Es war der Spieltag der tabellarischen Nachbarschaftsduelle: Gleich fünfmal trafen dabei Teams aufeinander, die in der Rangliste der Regionalliga Bayern dicht an dicht um wichtige Punkte und das Fortkommen im Spielbetrieb kämpfen.

In der Würzburger AKON-Arena traf der Tabellendritte auf den Tabellenvierten aus Illertissen, wobei es zu einem am Ende gerechten 1:1-Unentschieden kam. In Bayreuth kreuzte der Tabellendreizehnte die Klingen mit dem Tabellenzwölften aus Ansbach - hier durften nach 90 Minuten die Nullneuner einen 3:2-Auswärtssieg bejubeln.

Eine weitere Nachbarschaftsbegegnung bestritten der FC Memmingen (8. Platz) und der VfB Eichstätt (7.), welche der Aufsteiger aus dem Altmühltal gegen den Aufsteiger aus dem Schwabenland mit einem knappen 1:0 für sich entschied. In Burghausen gab es beim Spiel zwischen der Wacker-Elf (6.) und dem TSV Aubstadt (5.) keinen Sieger (Endstand: 1:1). In Fürth hingegen sorgten die Kleinen Kleeblätter (15.) im Kellerduell gegen Viktoria Aschaffenburg (16.) mit einem 4:1-Erfolg für klare Verhältnisse.

Viel Tore zu sehen bekam das Publikum im Spiel Unterhaching gegen Vilzing, in dem sich die Münchener Vorstädter keine Blöße gaben und die Oberpfälzer Truppe von Trainer Thorsten Kirschbaum mit 5:0 abfertigte. Tabellenführer und Herbstmeister Nürnberg II hatte in Augsburg schwer zu kämpfen und gegen sich nie aufgebende Schwabenritter alle Hände voll zu tun, den fest eingeplanten Dreier nach Hause zu fahren. Endstand: 2:0 für die "Kleinen Clubberer". Im Südostbayern-Derby zwischen Hankofen-Hailing und Buchbach machten sichd die Oberbayern ebenfalls zum klaren Sieger: 4:1 hieß es am Ende im Maierhofer-Bau-Stadion.