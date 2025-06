Hachinger Horror-Saison: Markus Schwabl muss nach Abstieg nächsten Umbruch koordinieren

Eigentlich soll ein Urlaub nach einem anstrengenden Arbeitsjahr erholsam sein. Doch so richtig entspannt erreicht man Markus Schwabl in seinem Urlaub in Italien nicht.

Hinter der Spielvereinigung liegt eine absolute Horror-Saison, die mit dem Abstieg aus der 3. Liga in die Regionalliga endete. Am Ende wurde die Mannschaft von Trainer Sven Bender, der das Ruder von Heiko Herrlich übernahm, mit nur vier Siegen aus 38 Spielen sang- und klanglos Tabellenletzter.

Hinzu kam ein komplizierter Saisonverlauf mit unglücklichen Verletzungen und wenig Spielglück. „Der Kader war von der Qualität her nicht da, wo er am Schluss gestanden ist. Wir haben es nicht geschafft, so ein Team zu werden wie in den letzten Jahren“, erklärt Schwabl, der als Rechtsverteidiger seinen bis 2026 laufenden Vertrag erfüllen will.

Die Krönung sei das verlorene Finale im Bayerischen Landespokal gegen Illertissen und damit das Verpassen der ersten Runde im DFB-Pokal gewesen. Damit entgehen der Spielvereinigung die Prämie für die Teilnahme am DFB-Pokal und ein attraktives Heimspiel gegen einen höherklassigen Gegner. „Das schmerzt“, gibt der Sportdirektor zu.

Erneuter Umbau des Kaders steht bevor

Der direkte Aufstieg sei in der kommenden Saison nicht das erklärte Ziel, das man mit aller Kraft erreichen müsse. „Natürlich wollen wir wieder raus aus der Regionalliga, aber wir werden kein finanzielles Harakiri spielen“, so Schwabl. Dennoch wird der Kader auch in dieser Sommerpause einen Umbau hinnehmen müssen. Mit Dennis Waidner (SC Verl), Gibson Adu (nach Leihende zurück zum FC Bayern), Fabio Torsiello (Darmstadt 98) und Leander Popp (Greuther Fürth) stehen die ersten Abgänge der Vorstädter schon fest. „Wir müssen schon vier, fünf neue Leute holen“, sagt Schwabl. An der Trainerposition hingegen möchte er festhalten: „Sven Bender ist weiter unsere absolute Wunschlösung.“ Abgesehen vom Trainer hat aber der Wiederaufbau des Hachinger Kaders in der Hotellobby in Italien begonnen.