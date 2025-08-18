Hachinger bestehen Härtetest – Präsident Schwabl wagt Tänzchen

Die SpVgg Unterhaching unterstreicht ihre Ambitionen im Titelrennen mit einem Heimsieg im Spitzenspiel gegen den FC Bayern II. Nach 90 Minuten steht es 2:0.

In der Partie waren nicht nur die Markierungen des vorausgegangenen American Football-Spiels der Munich Ravens auf dem Rasen gut sichtbar, sondern auch die Zeichen für einen Hachinger Sieg waren schnell erkennbar. Nach nur knapp 40 Sekunden schlug Aigboye nach vorausgegangener Vorarbeit von Mitspieler Simon Skarlatidis eiskalt mit dem 1:0 per Schuss aus 15 Metern zu (1.). Im weiteren Spielverlauf verbuchten die Bayern-Amateure zwar mehr Ballbesitz als die Heimelf, etwas Zählbares sprang dabei jedoch nicht heraus.

Nicht nur hochsommerliche Temperaturen, sondern auch eine rasante Partie vor einer großen Kulisse von 4066 Zuschauern im Unterhachinger Sportpark erhitzte die Gemüter beim Spitzenspiel zwischen der SpVgg Unterhaching und dem FC Bayern II. Den kühleren Kopf im rasanten Duell der beiden bis dahin ungeschlagenen Mannschaften der Regionalliga Bayern behielten dabei die Hachinger. Die SpVgg schlug die Reserve des deutschen Rekordmeisters mit 2:0 (2:0) und eroberte damit die Tabellenführung. „Die Mannschaft ist cool geblieben und wir haben einfach gut gespielt“, fasste Hachings Doppeltorschütze Jorden Aigboje den Erfolg seines Teams im S-Bahn-Derby kurz und bündig zusammen.

Hachings gut aufgelegter Torwart Erion Avdija hielt zweimal gegen Felipe Chávez (10.) und Guido Della Rovere (16.) und der Münchner Innenverteidiger David Heindl schoss nach einer Ecke per Fallrückzieher über das Tor (24.). Besser machten es auf der Gegenseite die Gastgeber, nach einem mustergültigen Steilpass von Nils Ortel schob Aigboye alleine vor dem Münchner Torwart Leon Klanac zum 2:0 ein (35.).

Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein offener Schlagabtausch zwischen den beiden Spitzenmannschaften der Liga. Auf der einen Seite gab der bundesligaerfahrene Hachinger Sommertransfer Christopher Negele zunächst eine tragische Figur ab, als er drei hochkarätige Chancen nicht im Münchner Tor zur Vorentscheidung nicht nutzen konnte (50., 63., 64.). „Da hat er mir ein bisschen leidgetan“, so SpVgg-Cheftrainer Sven Bender über den ansonsten gewohnt starken Hachinger Aktivposten auf der linken Außenbahn.

Auf der Gegenseite wurden die temporeich agierenden Gäste mit zunehmender Spieldauer immer stärker, doch ein Treffer wollte den technisch versierten Bayern-Talenten trotz zahlreicher Chancen partout nicht gelingen. Artur Degraf scheiterte kläglich alleine vor Avdija und schoss weit vorbei (64.). FCB-Kapitän Benno Schmitz fand für die nun anrennenden Gäste zweimal im stark parierenden Avdija seinen Meister (79., 82.), Bajung Darboe (83.) und Guido Della Rovere (90.+3) konnten den Ball zudem aus aussichtsreichen Positionen nicht über die Torlinie befördern. Nachdem auf der anderen Seite auch Alexander Leuthard (77.) sowie Skarlatidis in der Nachspielzeit (90.+6) die Vorentscheidung verpassten, blieb es bei einem hartumkämpften Hachinger Derbysieg.

Nach Erfolg über Bayern II: Haching zurück an der Tabellenspitze

Nach dem Sieg im „besonderen Spiel“, wie es Schlussmann Avdija bezeichnete, tanzte SpVgg-Präsident Manfred Schwabl beschwingt zu Hildegard Knefs berühmten Chanson „Für mich soll’s rote Rosen regnen“. Der zwischenzeitliche Ärger über eine vorausgegangene Spielunterbrechung, die eine im Hachinger Fanblock gezündete Rauchbombe für rund zehn Minuten verursacht hatte, war da beim Haching-Chef längst schon wieder verflogen.

Kein Wunder: Der vierte Erfolg im vierten Saisonspiel bescherte den Hachingern die Rückeroberung der Tabellenführung von der Konkurrenz aus der bayerischen Landeshauptstadt, den die Spieler geschlossen mit dem Anhang und mit dem einen oder anderen kühlen Bier in der Kabine ausgiebig feierten.