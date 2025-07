Haching zerlegt GAP nach Rückstand – SVN kassiert 16. Gegentor im dritten Spiel

Die Aufsteiger in die Landesliga Südost sind mit einer Achterbahnfahrt gestartet. Nach 30 Jahren kehrte der Traditionsverein FC Wacker München zurück. Die „Blausterne“ holten zum Auftakt eine respektables 2:2 gegen den Bayernliga-Absteiger SpVgg Unterhaching II, siegten dann überraschend deutlich mit 3:1 gegen den VfB Hallbergmoos und mussten beim dritten Spiel innerhalb von einer Woche kräftig Lehrgeld zahlen. Beim Team vom Ex-Löwen Fabian Lamotte war der Akku völlig leer und so kam es zur 0:4-Heimpleite gegen den TSV 1860 Rosenheim.

Der FC Unterföhring wollte nach langer sportlicher Durststrecke in dieser Saison oben mitmischen – was gründlich misslang. Überraschend verlor der frühere Regionalligist mit 3:4 gegen den FC Schwabing. Das Duell im Münchner Norden war nichts für schwache Nerven: In der 88. Minute sorgte Nils Larisch für den 3:3-Ausgleich der Gastgeber. Doch die Schützlinge von Trainer Steven Zepeda hatten noch ein Ass im Ärmel, denn Konstantin Steinmaßl machte in der Schlussminute den Auswärtssieg der Schwabinger perfekt.