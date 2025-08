Haching-Youngster werben für sich: Innenverteidiger gelingt Sprung in die Regionalliga

Die SpVgg Unterhaching II ist ordentlich in die neue Saison der Landesliga Südost gestartet. So ordentlich, dass sich Talente für die Regionalliga-Mannschaft empfahlen.

Die zweite Mannschaft der SpVgg Unterhaching nimmt zum Lernen am Spielbetrieb des bayerischen Herrenfußballs teil und nach einer Englischen Woche sind die Lernerfolge beachtlich. Mit fünf Punkten aus drei Spielen ohne Niederlage und neun geschossenen Toren geht dir Reise nun zum TSV Murnau (Freitag, 19 Uhr), der so ein bisschen als Geheimfavorit auf die ersten Plätze der Liga gilt.

Trainer Andi Haidl sieht Murnau nicht als den ersten richtig großen Härtetest verstehen, wie weit die Mannschaft ist: „Die ersten drei Gegner waren auch schon richtige Prüfsteine.“ Haidl freut sich aber auf das weitere Highlight in Murnau, wo nach dem Start mit sechs Punkten Euphorie herrscht und man neben elf Fußballern noch gegen einige Zuschauer spielt, die den Ball ganz gerne im Hachinger Tor sehen würden. Andi Haidl fährt nach Murnau um zu gewinnen, „denn Fußball ist ein Ergebnissport und gute Ergebnisse sind ein Entwicklungsbeschleuniger“.

Dieses Tor wird der Innenverteidiger Nicolas Böhnke bis auf Weiteres nicht verteidigen können. Er hatte in der Landesliga zwei ordentliche Spiele, durfte dann in der ersten Mannschaft von Beginn weg ran und nutzte seine Chance. Für Andi Haidl ist dieser Personalie eine Bestätigung für die Arbeit in der Spieltagsmannschaft. Mit vier Toren und zwei Assist ist Philipp Zimmerer der nächste Youngster auf dem Sprung Richtung erste Mannschaft. Er wird in Murnau dabei sein und dann am Samstag mit der Erfahrung von 23 Bayernliga- sowie vier Landesligaspielen bei der ersten Mannschaft auf der Bank Platz nehmen.