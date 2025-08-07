Haching vor baldiger Drittliga-Rückkehr? „Wir wollen richtig angreifen“

Hat sich der Ausflug nach Jetzendorf gelohnt?

Manfred Schwabl: Hier ist es richtig gut, ein toller Verein. Ich kenne Jetzendorf von unserer „Zweiten“, die in der Landesliga Südwest spielte, vor zwei Jahren. Die Atmosphäre mit der Tribüne ist einfach super und die handelnden Personen einfach nur top. Natürlich bin ich froh, dass wir die nächste Runde im Pokal erreicht haben. Es ist uns eine Ehre, hier zu spielen, Jetzendorf ist ein toller Verein.



Wie sehen sie die Situation nach dem Abstieg aus der 3. Liga?

Man muss realistisch sein nach dem krachenden Absturz aus der dritten Liga. Wir wollen eine neue Mannschaft aufbauen, heute hatten wir ein Durchschnittalter von 22 Jahren auf dem Platz. Das muss unser Weg sein. Diese Saison soll es ein guter Mittelfeldplatz sein, und danach wollen wir richtig angreifen. Normal sage ich, die Tabelle kann man erst nach dem zehnten Spieltag ansehen. Aber ich habe schon draufgeblinzelt, war sehr gut, der Blick in die Tabelle (Haching ist derzeit Tabellenführer, Anm. d. Red.).