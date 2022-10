Haching verpasst Herbstmeisterschaft - Wagner kritisiert Spieler „Wir sind offensichtlich noch nicht so weit"

Unterhaching – Wieder einmal hatte es nicht sein sollen mit einem Erfolg der SpVgg Unterhaching beim TSV Rain/Lech. Die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner zog zwar diesmal nicht wie bei den beiden letzten Aufeinandertreffen auswärts in der Ortschaft im schwäbischen Landkreis Donau-Ries den Kürzeren. Jedoch fühlte sich das 1:1 (1:0) für den aktuellen Spitzenreiter der Regionalliga Bayern angesichts des Spielverlaufs mit einer frühen Führung und guten Möglichkeiten zur Vorentscheidung gegen die abstiegsbedrohten Schwaben eher wie eine Niederlage an.

Vom Hachinger Favoritenstatus als Ligakrösus wollte Wagner nach dem Remis nichts viel wissen. „Du musst erst einmal die Spiele gewinnen. In Rain und auf anderen Plätzen. Dann kannst Du den Anspruch anmelden. Das haben wir heute nicht gemacht. Deswegen fahren wir sehr demütig und leise nach Unterhaching zurück“, sagte der ehemalige Bundesligastürmer.

Mathias Fetsch bringt Haching früh in Führung

Dabei war es in der Partie vor rund 400 Zuschauern im Georg Weber-Stadion in Rain für den Spitzenreiter ein Auftakt nach Maß gewesen. Hachings Stürmer Mathias Fetsch erzielte per Kopfball früh das 1:0 für die Gäste (3.). Doch dieser Treffer verlieh der SpVgg nicht die nötige Sicherheit gegen einen tief stehenden und verunsicherten Tabellenvorletzten, der zuvor nach vier Unentschieden in Serie tief in den Abstiegssumpf gerutscht war.

Die Chancen zu einem zweiten Hachinger Tor waren durchaus vorhanden, jedoch köpfte Niclas Anspach nach einer Flanke von David Pisot zunächst knapp links am Tor vorbei (25.), später zielte Boipelo Mashigo per Schuss aus 18 Metern über das Tor (36.). Ein weiteres Mal scheiterte Mashigo mit einem Schuss am parierenden TSV-Torwart Fabian Eutinger (42.). Die Schwaben auf der Gegenseite tauchten mit Ausnahme von zwei Schüssen (28., 43.) kaum gefährlich vor dem Hachinger Tor auf. Das änderte sich aber nach dem Seitenwechsel.

Im zweiten Abschnitt kämpften sich die Gastgeber nämlich immer mehr in die Partie zurück. Nach einer weiteren Gäste-Chance von Hachings Maurice Krattenmacher (56.) zog Rains Stefan Müller knapp am Tor von Hachings Schlussmann René Vollath vorbei (57.). Nachdem auf der Gegenseite Mashigo bei einem Distanzschuss ein weiteres Mal in Eutinger seinen Meister gefunden hatte (65.), sorgte wenige Minuten später ein kunterbuntes Wechselspielchen mit fünf neuen Spielern auf beiden Seiten für eine Wende.

Joker sticht bei Rain/Lech