Haching verliert trotz Dominanz – Trainer kritisiert fehlende Konsequenz

Die SpVgg Unterhaching unterlag im U15-Derby gegen 1860 München mit 1:2. Trainer Ricks monierte die mangelnde Chancenverwertung seines Teams.

Die U15 der SpVgg Unterhaching unterlag im Stadtderby bei den Münchner Löwen mit 1:2, obwohl sie über weite Strecken dominierte. Haching stach mit Ballbesitz und frühem Pressing. Bereits in der 1. Minute vollendete Alex Degbevi eine Kombination über rechts zum 1:0. Haching hielt Ball und Gegner in der ersten Halbzeit weitgehend fern der eigenen Hälfte, verpasste jedoch das zweite Tor. Nach der Pause wurde die Partie offener. Degbevi scheiterte allein vor dem Löwen-Keeper, wenig später schob Atakan Aygül nach Pass von Kilian Musong aus rund zehn Metern knapp vorbei– zwei Möglichkeiten, das Spiel zu entscheiden.

Die Gastgeber erhöhten danach den Druck. Eine Freistoßflanke rutschte an allen vorbei ins lange Eck und brachte den Ausgleich. Kurz vor Schluss nutzten die Löwen eine Unstimmigkeit in der Hachinger Defensive zum 2:1. Für eine Antwort blieb den Gästen keine Zeit mehr. Trainer Alexander Ricks monierte nach Abpfiff, sein Team müsse solche Begegnungen „früher entscheiden“: Man habe Chancen für mehrere Treffer, werde bei fahrlässiger Ausbeute auf diesem Niveau bestraft; die Spieler investierten viel, stünden aber zu oft mit leeren Händen da. Ricks kündigte an, weiter an der Konsequenz im Abschluss zu arbeiten, damit künftig nicht nur Spielanteile, sondern auch Ergebnisse stimmen.