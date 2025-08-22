Haching & Club-U23 weiter makellos - Aubstadt sorgt für Überraschung

Die SpVgg Unterhaching und der 1. FC Nürnberg II haben auch im fünften Spiel keine Federn gelassen und den fünften Sieg eingefahren. Auf der anderen Seite der Tabelle wartet der TSV Schwaben Augsburg auch nach dem Aufritt in Buchbach noch auf den allerersten Punkt. Für die Überraschung des Spieltags sorgte der TSV Aubstadt, der zuhause die Würzburger Kickers besiegte.



Die Club-Amateure bauen ihre Startserie aus - fünfter Sieg im fünften Spiel! Noah Maboulou brachte die Nürnberger früh in Führung (12.), nach dem Seitenwechsel fand Ansbach eine Antwort in Person von Eric Weeger und glich in der 58. Minute zum 1:1 aus. Wiederum Noah Maboulou brachte aber nur vier Zeigerumdrehungen den Club wieder in Führung (62.). Ansbach probierte in der Schlussphase noch einmal alles, doch in der Nachspielzeit machte Superjoker Joel Skowronek den Deckel drauf. Schon der dritte Treffer des 19-Jährigen nach einer Einwechslung. Der Club-Nachwuchs reitet damit weiter auf der Welle des Erfolgs, während die 09er aus Ansbach weiter auf den ersten Sieg in der neuen Saison warten müssen.







Eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten sahen die Zuschauer im ersten Durchgang im Vöhlinstadion. Quasi mit dem Pausenpfiff setzten die Hachinger die erste Duftmarke. Manuel Stiefler traf zum 0:1 (45.). Und die Vorstädter legten nach der Halbzeit nach. Torjäger Jorden Aigboje netzte zum 0:2 ein. Schon der fünfte Saisontreffer des 22-Jährigen. Der FVI gab sich allerdings noch nicht geschlagen, Milos Cocic verkürzte 20 Minuten vor dem Ende auf 1:2 (72.). Doch die FVI-Schlussoffensive brachte nichts mehr ein, Haching schaukelte das Ding über die Zeit und feiert den fünften Sieg im fünften Spiel!



Flutlichtpremiere in Aubstadt! Die Kickers kontrollierten zunächst das Geschehen, doch der TSV biss sich in die Partie. Kurz nach der Pause belohnte Severo Sturm die Bemühungen der Hausherren und traf absolut sehenswert aus der Distanz zum 1:0 (52.). Nun brodelte die NGN-Arena. Die Aubstädter schmissen sich leidenschaftlich in alles rein gegen den großen Favoriten - und wurden am Ende belohnt. Der TSV sorgt damit für die große Überraschung