Ligabericht
Freude pur beim TSV Aubstadt nach dem Derbysieg über die Kickers.
Freude pur beim TSV Aubstadt nach dem Derbysieg über die Kickers. – Foto: Frank Scheuring

Haching & Club-U23 weiter makellos - Aubstadt sorgt für Überraschung

Freitag - 5. Spieltag: Fast 80 Minuten in Unterzahl: Buchbach schlägt dennoch Schwaben Augsburg

Die SpVgg Unterhaching und der 1. FC Nürnberg II haben auch im fünften Spiel keine Federn gelassen und den fünften Sieg eingefahren. Auf der anderen Seite der Tabelle wartet der TSV Schwaben Augsburg auch nach dem Aufritt in Buchbach noch auf den allerersten Punkt. Für die Überraschung des Spieltags sorgte der TSV Aubstadt, der zuhause die Würzburger Kickers besiegte.

Heute, 18:00 Uhr
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
3
1

Die Club-Amateure bauen ihre Startserie aus - fünfter Sieg im fünften Spiel! Noah Maboulou brachte die Nürnberger früh in Führung (12.), nach dem Seitenwechsel fand Ansbach eine Antwort in Person von Eric Weeger und glich in der 58. Minute zum 1:1 aus. Wiederum Noah Maboulou brachte aber nur vier Zeigerumdrehungen den Club wieder in Führung (62.). Ansbach probierte in der Schlussphase noch einmal alles, doch in der Nachspielzeit machte Superjoker Joel Skowronek den Deckel drauf. Schon der dritte Treffer des 19-Jährigen nach einer Einwechslung. Der Club-Nachwuchs reitet damit weiter auf der Welle des Erfolgs, während die 09er aus Ansbach weiter auf den ersten Sieg in der neuen Saison warten müssen.

Heute, 19:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
1
2
Abpfiff

Eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten sahen die Zuschauer im ersten Durchgang im Vöhlinstadion. Quasi mit dem Pausenpfiff setzten die Hachinger die erste Duftmarke. Manuel Stiefler traf zum 0:1 (45.). Und die Vorstädter legten nach der Halbzeit nach. Torjäger Jorden Aigboje netzte zum 0:2 ein. Schon der fünfte Saisontreffer des 22-Jährigen. Der FVI gab sich allerdings noch nicht geschlagen, Milos Cocic verkürzte 20 Minuten vor dem Ende auf 1:2 (72.). Doch die FVI-Schlussoffensive brachte nichts mehr ein, Haching schaukelte das Ding über die Zeit und feiert den fünften Sieg im fünften Spiel!

Heute, 19:00 Uhr
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
1
0
+Video

Flutlichtpremiere in Aubstadt! Die Kickers kontrollierten zunächst das Geschehen, doch der TSV biss sich in die Partie. Kurz nach der Pause belohnte Severo Sturm die Bemühungen der Hausherren und traf absolut sehenswert aus der Distanz zum 1:0 (52.). Nun brodelte die NGN-Arena. Die Aubstädter schmissen sich leidenschaftlich in alles rein gegen den großen Favoriten - und wurden am Ende belohnt. Der TSV sorgt damit für die große Überraschung

Heute, 19:00 Uhr
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
1
0

Der TSV Schwaben Augsburg kassiert die fünfte Pleite im fünften Spiel - und das mit fast einem Mann mehr über die gesamte Spielzeit. Die Partie begann denkbar schlecht für die Hausherren. Benedikt Orth sah schon in der 13. Minute wegen eine Notbremse glatt Rot! Ein klarer Vorteil für die Schwabenritter? Nicht unbedingt, die Augsburger konnten von der numerischen Überzahl nicht unbedingt profitieren. Im Gegenteil: Nach dem Seitenwechsel traf Andreas Hirtlreiter für die Hausherren zum 1:0 (59.). Buchbach haute kämpferisch alles raus und brachte tatsächlich den knappen Vorsprung über die Zeit. Für die Schwabenritter wird`s langsam ungemütlich...

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
1
1

>>>Hier geht`s zum ausführlichen Spielbericht!

