Haching übernimmt Tabellenführung - 3:0 bei Heimpremiere

Die SpVgg Unterhaching erklimmt mit einem 3:0-Erfolg im ersten Heimspiel die Tabellenspitze der Regionalliga Bayern.

Die Heimspielpremiere der SpVgg Unterhaching in der Regionalliga ist geglückt. Der Drittliga-Absteiger untermauerte gegen die SpVgg Ansbach seinen Favoritenstatus und gewann vor 1925 Zuschauern im Unterhachinger Sportpark souverän mit 3:0 (1:0). In der Partie, die in der Geschichte erstmals überhaupt unter der Leitung eines japanischen FIFA-Schiedsrichters stattfand, ebnete der Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender insbesondere eine gute erste Hälfte den Weg zum Erfolg. Nach zwei Spieltagen sind die Hachinger Fußballer in der Tabelle somit auch die Nummer eins. „Mit dem 3:0 konnten wir zeigen, was wir uns vorgenommen haben“, sagt Hachings agiler Mittelfeldspieler Christopher Negele.

Wir haben über weite Teile unsauber und schlampig gespielt.

Sven Bender (Trainer Unterhaching)

Die Platzherren erwischten den besseren Start, Neuzugang Negele wurde kurz vor seinem Abschluss noch vom Ansbacher Gegenspieler gestoppt (19.), kurz danach war es jedoch dann so weit: Nach einer Hereingabe von Negele köpfte Manuel Stiefler auf das Tor von Gäste-Schlussmann Heiko Schiefer, der den Ball vor die Füße von Hachings Jorden Aigboje abwehrte, der mit seinem folgenden Nachschuss zum 1:0 traf (20.). Auf der Gegenseite hielt Hachings Schlussmann Erion Avdija die Führung mit einer Parade fest nach einem Schuss des Ansbachers Nico Hayer (22.). Avdija stand abermals für den voraussichtlich bis zum Ende der Transferperiode noch wechselnden Konstantin Heide zwischen den Pfosten. Bis zur Pause dominierten die Gastgeber weiter das Geschehen. Negele setzte einen Kopfball über das Tor (26.) und Mittelfeldspieler Mike Gevorgyan scheiterte bei einem Schuss aus 18 Metern an Schiefer (29.).

In der zweiten Hälfte legten die Hachinger früh nach. Cornelius Pfeiffer drückte eine Hereingabe von Skarlatidis vom rechten Flügel zum 2:0 aus kurzer Distanz über die Linie (55.). Nach einem Pfostentreffer von Aigboye und den darauffolgenden beiden Nachschüssen des Hachinger Neuzugangs und von Pfeiffer (64.) sowie nach einem Lattentreffer des eingewechselten Alexander Leuthard (70.) wurden die Gäste etwas stärker. Doch die Mittelfranken blieben erfolglos und Avdija konnte sich bei den Abschlüssen der Ansbacher Riko Manz (69.), Patrick Kroiß (77., 90.+1) und Niklas Seefried (84.) mit guten Paraden auszeichnen. Und auf der Gegenseite sorgten zwei Routiniers kurz vor dem Spielende für die Tabellenführung mit dem dafür notwendigen dritten Treffer: In Folge einer Ecke von Simon Skarlatidis traf Stiefler für die Hachinger per Kopf (87.).