Das "Monster" noch im Rücken, am Ende aber doch erfolgreich: Die Kicker der SpVgg Unterhaching. – Foto: Sven Leifer

Haching trotzt Nachwehen der Halloween-Party - Rain triumphiert in SW 20. Spieltag - Samstag: Kurzfristig kein Erfolg: Trainerwechsel in Pipinsried verpufft +++ Stowasser-Hattrick in Vilzing

Die beiden Top-Teams an der Tabellenspitze haben sich keine Blöße gegeben! Die SpVgg Unterhaching und die Würzburger Kickers feierten zum Rückrundenauftakt in der Regionlliga Bayern Siege. Im Tabellenkeller gaben der TSV Rain am Lech und die SpVgg Greuther Fürth II deutliche Lebenszeichen von sich. In Vilzing schoss sich Thomas Stowasser mit einem Hattrick in den Vordergrund!



Lange gewehrt haben sich die personell gebeutelten Buchbacher, doch im zweiten Abschnitt schossen Maurice Krattenmacher und Markus Schwabl vor 1.850 Zuschauern doch noch einen relativ ungefährdeten Arbeitssieg für den Tabellenführer heraus.



Buchbachs Trainer Andreas Bichlmaier sah die Partie wie folgt: "Wir sind gut ins Spiel gekommen, erste Halbzeit hatten wir die ein oder andere Möglichkeit, die wir aber nicht sauber ausspielen. Mit zunehmender Spieldauer hat die Dynamik von Haching dann den Ausschlag gegeben. Wir konnten`s dann nicht mehr verteidigen - und eben auch von der Bank nicht mehr nachlegen, wir haben derzeit zehn oder elf Ausfälle zu beklagen. Aufgrund der zweiten Hälfte ein verdienter Sieg für Haching."



Sandro Wagner bilanzierte: "Die erste Halbzeit haben wir ein wenig gebraucht, um ins Spiel zu finden. Das war nix! Das hab` ich den Jungs auch so gesagt. Sie hatten eine Halloween-Party, ich glaub, da war beim ein oder anderen noch was im Rücken drin. In der Halbzeit haben wir das deutlich angesprochen, dass wir uns da anders verhalten müssen. In der zweiten Halbzeit hatte der Gegner keinen Torschuss. Wir haben nach einer schlechten Trainingswoche das Spiel gewonnen, das ist uns gelungen. Am Ende ein souveräner Sieg."







Ein dickes Ausrufezeichen im Kampf um den Klassenerhalt hat der TSV Rain am Lech setzen können! Die Schwaben gerieten zwar zu Gast bei den Schnüdeln nicht ganz unerwartet in Rückstand, belohnten sich aber am Ende des Tages für eine tolle kämpferische Leistung und bogen durch Treffer von Blerand Kurtishaj, Arif Ekin und Jonas Greppmeir die Partie noch um. Für die Schnüdel bleibt die Saison ein einziges Auf und Ab.







Die Talfahrt des FCPi geht auch nach der Trennung von Spielertrainer Niko Jelisic ungebremst weiter. Neu-Coach Frank Peuker konnte kurzfristig nicht wie erhofft für die nötigen Impulse sorgen. Die Gäste aus Fürth nehmen alle drei Zähler mit nach Hause und vergrößern die Sorgen im Dachauer Hinterland. Der FC Pipinsried ist mittlerweile auf dem vorletzten Tabellenplatz angekommen.



Leonardo Vonic hieß der Matchwinner am Valznerweiher! Mit seinem 13. Saisontreffer hat der 19-jährige Kroate der Profireserve des Clubs den Status "Best of the rest" zementiert. Hinter den Top-Teams aus Haching und Würzburg zieht der FCN einsam seine Kreise.



Mit dem zweiten Heimsieg in Folge haben die Ansbacher einen Riesenschritt gemacht, um die Winterpause in sicheren Gefilden verbringen zu können. "Man of the Match" im Xaver-Bertsch-Sportpark war Bastian Herzner, der den goldenen Treffer erzielen konnte. Beim SV Wacker ist hingegen im Moment der Wurm drin. Den Salzachstädtern droht Richtung Winterpause die Puste auszugehen.