Haching-Transfer überzeugt: Unterföhring besticht vor Landesliga-Start

Auf Torjagd: Marvin Kretzschmar (schwarz) erzielt gegen Türk Augsburg einen Treffer beim Unterföhringer 3:0-Erfolg. – Foto: Dieter Michalek

Der FCU Unterföhring hat in vier Testspielen 21 Tore erzielt. Trainer Faber setzt auf Offensivfußball für den Klassenerhalt in der Landesliga.

Das Wort FCU-Fußball steht für aktiven, attraktiven Fußball mit viel Ballbesitz. Nach der Winterpause erwartet der Unterföhringer Trainer Andreas Faber wieder genau dieses Spiel, in dem der Landesligist das eigene Schicksal mit Angriff und Toren in die Hand nehmen möchte. In der Vorbereitung läuft der Plan gerade richtig heiß. Unterföhring erzielt 21 Treffer in vier Vorbereitungsspielen In den jüngsten vier Vorbereitungsspielen hat der Landesligist gewaltige 21 Tore geschossen. Dabei erzielte er Siege gegen den TSV Jetzendorf (4:2), den FC Moosinning (8:0 und 6:0) sowie zuletzt ein 3:0 gegen den Bayernligisten Türkspor Augsburg. Bei dem beeindruckenden Sieg gegen den eine Liga höher spielenden Kontrahenten trafen Fabian Porr, Marvin Kretzschmar und Moritz Erbs. Zuvor hatte der FCU zwar unterklassige Gegner, aber spielerisch war das teilweise richtig gut anzusehen.