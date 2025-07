Haching-Trainer Bender vor Saisonstart: „Wir sind die Großen in der Liga“

Neues Kapitel für die SpVgg Unterhaching: Nach dem Abstieg aus der 3. Liga wartet die DJK Vilzing in der Regionalliga Bayern.

Unterhaching – Gut gelaunt betrat Haching-Trainer Sven Bender das Wirtshaus am Hachinger UhlsportPark, um sich vor versammelter Presse den Fragen zur neuen Saison zu stellen. Die SpVgg Unterhaching, ein Aufstiegskandidat in der Regionalliga? „Da wissen wohl manche mehr als wir selbst“. Die Position von Routinier Markus Schwabl? „Wir probieren ihn jetzt links vorne aus.“ Bender strahlte Vorfreude aus, seine Augen sprühten voller Schalk und Motivation.

Am Samstag (26. Juli, Anpfiff 14:00 Uhr, wir berichten im Live-Ticker ) erfolgt der Startschuss für die Regionalliga Bayern. Für die Hachinger ist es der Beginn eines neuen Kapitels nach dem Abstieg aus der 3. Liga . Gegner ist die DJK Vilzing. „Eine schwere Aufgabe, aber ich freue mich darauf“, sagte Bender. „Ein guter Gegner für uns, dass die Jungs gleich wissen, jetzt ist kein Testspiel mehr.“

Personell kann der Cheftrainer beinahe aus dem Vollen schöpfen. Einzig Timon Obermeier und Ben Erlmann werden verletzungsbedingt längerfristig ausfallen. Markus Schwabl, der wegen einer Krankheit nicht mittrainieren konnte, soll am Samstag spielbereit sein.

Besonders eine Position auf dem Aufstellungsbogen für die Startelf wird am Wochenende genau unter die Lupe genommen: die zwischen den Pfosten. Konstantin Heide, der zuletzt seine Zukunft offen ließ und erst vor kurzem ins Training eingestiegen ist, kämpft mit Neuzugang Erion Avdija um den Platz im Kasten der Vorstädter. Bender ließ sich dabei nicht in die Karten schauen: „Ich weiß, wer spielt, aber ich muss noch mit beiden reden“.

„Jeder der gegen uns spielt, möchte uns schlagen“

Der ehemalige Profi von Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen weiß, dass die Hachinger mit ihrem jungen und unerfahrenen Kader vor einer großen Herausforderung stehen. „Jeder, der gegen uns spielt, möchte uns schlagen“, erklärte Bender. „Wir sind die Großen in der Liga – vom Namen, vom Stadion, von allem.“

Besonders bei der Arbeit mit den Nachwuchstalenten legt Bender großen Wert auf eine durchdachte Herangehensweise: „Mein Wunsch ist natürlich immer intensiv zu arbeiten, aber es sind junge Körper. Ich selber habe darunter am Anfang meiner Karriere ein bisschen gelitten, dass man einfach nur reingejagt wurde.“ Talente wie der 16-jährige Wesley Krattenmacher sollen behutsam an den Herrenfußball herangeführt werden.

Und so ist die Vorfreude auf die Saison bei Bender riesig – zumindest für die ersten 16 Spiele. Denn am 17. Spieltag wartet das Duell gegen seinen Zwillingsbruder Lars, der Cheftrainer bei Ligakonkurrent Wacker Burghausen ist. Ein Thema am Tisch der Familie Bender? „Tatsächlich gar nicht“, verriet Sven Bender. Und grinste dabei über beide Ohren. (mg)