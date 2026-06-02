Haching-Talent kehrt nach Buchbach zurück – Duo verlängert bis 2027 Spielte bereits in der Regionalliga Bayern: Buchbach holt Kainz aus Unterhaching +++ Walter und Wieselsberger verlängern von Boris Manz · Heute, 16:46 Uhr · 0 Leser

Soll in Buchbach eine Soforthilfe sein: Leo Kainz kommt aus Unterhaching zum TSV Buchbach. – Foto: Imago/foto2press

Der TSV Buchbach macht Nägel mit Köpfen: Leo Kainz wird der vierte Neuzugang für die kommende Regionalliga-Saison. Zudem haben Philipp Walter und Joe Wieselsberger ihre Verträge bis 2027 verlängert.

Kurz vor Saisonende geriet der TSV Buchbach etwas ins Schlittern: Das 1:8 gegen Meister Nürnberg II war ein zwischenzeitlicher Tiefpunkt, doch durch zwei Siege gegen Aschaffenburg und Eichstätt blickt man am Ende auf eine überraschend starke Saison. Nun steht erneut ein Umbruch an. "Wir haben mit Sammi Ammari und Kevin Hingerl zwei absolute Leader verloren und befinden uns deshalb in einem gewissen Umbruch", erklärt Georg Hanslmaier gegenüber FuPa. Wichtig sei es jetzt, jungen Spielern zu vertrauen und etablierte Kräfte weiter zu fordern, um neue Hierarchien zu schaffen.

Gefragt sind dabei unter anderem Kapitän Philipp Walter und Jonas Wieselsberger. Beide haben ihren Vertrag bis 2027 verlängert. Für Walter wird die Saison 2026/27 bereits seine fünfte Saison für den Kultklub. Wieselsberger heuerte im Frühjahr 2026 nach einem Abenteuer in Portugal erneut in Buchbach an. "Joe lagen interessante Angebote vor, aber er hat gesagt, er hat nochmal Bock auf Regionalliga. Mit Philipp Walter wollten wir unbedingt verlängern. Gerade durch den Abgang etablierter Spieler sind beide so wichtig", so Hanslmaier. Beim Kultklub herrscht inzwischen ohnehin wieder Aufbruchstimmung: Mit Sven Zurawka ist der neue Cheftrainer installiert und zu den bisherigen drei Neuzugängen Florian Wiedl (SV Erlbach), Dominik Auerhammer (SV Kirchanschöring) und Leo Haas (FC Ingolstadt II) gesellt sich jetzt ein vierter Name.