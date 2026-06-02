Haching-Talent kehrt nach Buchbach zurück – Duo verlängert bis 2027

Der TSV Buchbach macht Nägel mit Köpfen: Leo Kainz wird der vierte Neuzugang für die kommende Regionalliga-Saison. Zudem haben Philipp Walter und Joe Wieselsberger ihre Verträge bis 2027 verlängert.
Kurz vor Saisonende geriet der TSV Buchbach etwas ins Schlittern: Das 1:8 gegen Meister Nürnberg II war ein zwischenzeitlicher Tiefpunkt, doch durch zwei Siege gegen Aschaffenburg und Eichstätt blickt man am Ende auf eine überraschend starke Saison. Nun steht erneut ein Umbruch an.
"Wir haben mit Sammi Ammari und Kevin Hingerl zwei absolute Leader verloren und befinden uns deshalb in einem gewissen Umbruch", erklärt Georg Hanslmaier gegenüber FuPa. Wichtig sei es jetzt, jungen Spielern zu vertrauen und etablierte Kräfte weiter zu fordern, um neue Hierarchien zu schaffen.
Gefragt sind dabei unter anderem Kapitän Philipp Walter und Jonas Wieselsberger. Beide haben ihren Vertrag bis 2027 verlängert. Für Walter wird die Saison 2026/27 bereits seine fünfte Saison für den Kultklub. Wieselsberger heuerte im Frühjahr 2026 nach einem Abenteuer in Portugal erneut in Buchbach an. "Joe lagen interessante Angebote vor, aber er hat gesagt, er hat nochmal Bock auf Regionalliga. Mit Philipp Walter wollten wir unbedingt verlängern. Gerade durch den Abgang etablierter Spieler sind beide so wichtig", so Hanslmaier.
Beim Kultklub herrscht inzwischen ohnehin wieder Aufbruchstimmung: Mit Sven Zurawka ist der neue Cheftrainer installiert und zu den bisherigen drei Neuzugängen Florian Wiedl (SV Erlbach), Dominik Auerhammer (SV Kirchanschöring) und Leo Haas (FC Ingolstadt II) gesellt sich jetzt ein vierter Name.
Leo Kainz kehrt von der SpVgg Unterhaching zum TSV Buchbach zurück. Das Abwehr-Talent wechselte 2017 aus Buchbach in die Vorstadt und durchlief dort alle Jugendmannschaften. Unter Hanslmaier spielte er bereits bei den Bambinis der Buchbacher, bei denen auch sein Vater Dr. Florian Kainz im Aufsichtsrat sitzt.
"Leo ist ein ruhiger Typ, sehr lernwillig und charakterlich super angenehm", sagt Hanslmaier über den Rückkehrer, zu dem der Kontakt nie abgerissen ist. "Er spielt extrem fokussiert, hat eine gute Größe und kann in der Viererkette jede Position spielen. Das ist sehr wertvoll für uns." Den endgültigen Durchbruch in der Regionalliga traue man dem 19-Jährigen auf jeden Fall zu.
"Wir wollen den Kader bewusst nicht aufblähen, um den Jungs Chancen zu geben. Neben ihm haben wir nur drei weitere Innenverteidiger und durch seine Flexibilität hat er alle Chancen sich durchzusetzen", sagt Hanslmaier.
In der Saison 2024/25 verdiente sich Kainz seine ersten Sporen im Herrenbereich: Für Hachings Reserve stand er 18-mal in der Bayernliga auf dem Feld. In der abgelaufenen Spielzeit zählte er im Landesliga-Team zum Stammpersonal (30 Einsätze) und durfte erstmals Regionalliga-Luft schnuppern. Gegen Fürth II, Hankofen-Hailing und Schwaben Augsburg wurde Kainz jeweils eingewechselt. Nun sollen beim TSV Buchbach die nächsten Schritte folgen. (btfm)