Haching startet mit Sven Bender in die Vorbereitung – Testspiele gegen FC Emmering und SV Bad Tölz

Die SpVgg Unterhaching startet mit Sven Bender in die Vorbereitung auf die Regionalliga Bayern und hat den Fahrplan für den Juli 2025 veröffentlicht.

Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching steckt nach dem Abstieg aus der 3. Liga noch mitten im Umbruch, da beginnt bereits am kommenden Mittwoch (18. Juni) die Vorbereitung für die anstehende Saison in der Regionalliga Bayern. Die Leihspieler Leander Popp (SpVgg Greuther Fürth), Fabio Torsiello (SV Darmstadt 98, weiterverliehen an Alemania Aachen), Gibson Adu (FC Bayern) und Tim Knipping (SV Sandhausen) haben die Vorstädter bereits verlassen, ebenso wie Lenn Jastremski (Austria Lustenau/Österreich), Florian Schmid (FC Deisenhofen) und Fabian Scherger (SV Heimstetten). Zudem hat Sebastian Maier seine Profikarriere beendet.

Einige weitere Akteure, wie FCB-Leihgabe Maximilian Hennig, dürften auf der Abgangsseite noch folgen. Die Zukunft von weiteren Stammkräften, deren Verträge teilweise zum 30. Juni auslaufen, darunter Max Lamby und Dennis Waidner, scheint noch ungeklärt zu sein. Ebenfalls fraglich, ob etwa Johannes Geis trotz eines noch gültigen Arbeitspapieres den Weg in die Regionalliga mitmachen wird.

Sven Bender leitet Trainingsauftakt bei der SpVgg Unterhaching

Ein konkretes Bild vom neu formierten Kader wird sich erstmals am Mittwoch ergeben - wenn Sven Bender ab 14 Uhr zum Trainingsstart ruft. Die offizielle Vertragsverlängerung des Trainers lässt weiter auf sich warten, dennoch wird der Ex-Profi in der nächsten Woche an der Seitenlinie stehen und das Training leiten. Auch das Trainerteam rund um Bender wird sich verändern. Denn der bisherige Co-Trainer Thomas Kasparetti folgt Sandro Wagner zum FC Augsburg.

Nur drei Tage nach der ersten Einheit wartet, wie die Spielverinigung mitteilte, bereits das erste Testspiel auf das Bender-Team, das nach dem Abstieg hauptsächlich durch eigene Nachwuchs-Talente aufgefüllt werden dürfte. Am 21. Juni geht es im Jubiläumsspiel ab 15 Uhr gegen den FC Emmering. Der A-Klassist feiert sein 100-jähriges Bestehen.

Trainingslager und höherklassige Testspielgegner im Juli

Gleich am nächsten Tag duelliert sich Haching ab 17 Uhr im Benefizspiel auf dem Gelände des FC Langengeisling mit dem neuen Ligakonkurrenten TSV Buchbach. Am 28. Juli werden alle Kaderspieler auf reichlich Spielzeit kommen. Dann stehen gleich zwei Freundschaftsspiele an. Zuerst um 13 Uhr beim Bayernligisten FC Deisenhofen, nur wenige Stunden später beim Kreisklassisten SV Bad Tölz (17 Uhr).

Während folglich im Juni ausschließlich Leistungsvergleiche mit regionalen Gegnern, zum Teil aus unterklassigen Ligen, anstehen, wird es im Juli vor dem Regionalliga-Start langsam ernst. Neben einem Trainingslager stehen dann Testspiele gegen Teams aus der 3. Liga sowie gegen Mannschaften aus dem Ausland an. Mehr will die SpVgg am Montag veröffentlichen. Mitte Juli geht es dann wieder um drei Punkte und um die mögliche Rückkehr in die 3. Liga. Dabei trifft Bender erstmals auf seinen Bruder Lars, der beim SV Wacker Burghausen an der Seitenlinie steht. (Alexander Nikel)