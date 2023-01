Haching startet mit 3:0-Sieg

Gute Leistung gegen Liefering – Am 27. Januar kommt die Klose-Elf.

Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching ist mit einem 3:0-Testspielsieg beim österreichischen Zweitligisten FC Liefering ins neue Fußball-Jahr gestartet. Es war von Beginn an eine gute Partie der Vorstädter, die früh pressten und sich somit immer wieder gute Möglichkeiten herausspielen konnten. Die Salzburger glänzten derweil immer wieder mit ihrer Schnelligkeit in der Offensive, kamen aber an der Hachinger Verteidigung um einen starken René Vollath im Tor nicht vorbei. Haching ging in der Folge verdient in Führung. Es war Christoph Ehlich, der nach einer einer Parade des Lieferinger Keepers genau richtig stand und ohne Probleme einschieben konnte (18.). Im zweiten Durchgang konnte dann der eingewechselte Sandro Porta die Führung per Elfmeter auf 2:0 ausbauen (70.). Zuvor war Simon Skarlatidis im Strafraum gelegt worden. Den Schlusspunkt des Spiels setzte dann Boipelo Mashigo. Mit einem traumhaften Freistoß aus gut 18 Metern in den Winkel, traf er zum 3:0 (76.).

Das nächste Hachinger Testspiel findet am Freitag, 27. Januar (14.30 Uhr) statt. Dann kommt der österreichische Erstligist SCR Altach um Cheftrainer Miroslav Klose nach Unterhaching. rg