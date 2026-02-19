Haching startet gegen FC Bayern II nach drei Monaten Pause

Beim Pressegespäch herrschte noch Gelassenheit bei (v.l.) Trainer Sven Bender, Pressesprecher Florian Rensch und Sportdirektor Markus Schwabl. Aber die Hachinger Mannschaft ist heiß auf den heutigen Auftakt. – Foto: Robert Gasser

Nach drei Monaten Pause empfängt der Tabellenzweite die Bayern-Reserve. Trainer Bender sieht sein Team auf einem guten Level.

Nach über drei Monaten Pflichtspielpause startet die SpVgg Unterhaching am heutigen Freitag als Tabellenzweiter in die Frühjahrsrunde der Regionalliga Bayern. Im S-Bahn-Derby gegen den FC Bayern (19 Uhr, Grünwalder Stadion) brennen die Hachinger darauf, dass es endlich wieder um Punkte geht.

Vorbereitung als Fundament

„Wir hatten eine lange Zeit, um uns weiterzuentwickeln und die Dinge aus der Hinrunde zu vertiefen“, erklärt Cheftrainer Sven Bender. Trotz unterschiedlicher Fitnessstände nach der Pause und kleinerer Blessuren sei die Mannschaft nun „auf einem guten Level“.

Die Ergebnisse der Testspiele seien zwar nicht immer optimal gewesen, wichtiger seien jedoch die gewonnenen Erkenntnisse: „Was wir in den Spielen gemacht haben, war gut und lässt auf eine gute Rückrunde hoffen.“ Auch der abschließende Test gegen den österreichischen Zweitligisten SC Austria Lustenau habe gezeigt, dass Haching mit starken Gegnern mithalten und phasenweise sogar das Spiel bestimmen könne – gleichzeitig aber auch, wie schnell es gefährlich werde, wenn man ein paar Prozent nachlasse.

Fokus auf sich selbst – trotz starker Bayern

Mit der zweiten Mannschaft des FC Bayern wartet zum Auftakt eine spielstarke, junge und offensivgefährliche Mannschaft. „Es ist schwer einzuschätzen“, sagt Verteidiger und Sportdirektor Markus Schwabl.

Neuzugänge gut integriert

Der FC Bayern habe im Winter einige Spieler abgegeben (darunter Stürmer Richard Meier an Haching), gleichzeitig rücke wie gewohnt Qualität aus dem Nachwuchs nach. Für Schwabl steht deshalb eines im Vordergrund: „Wir haben uns viel mit uns selbst beschäftigt.“ Die Münchner stünden zurecht im oberen Mittelfeld, hätten viele Tore erzielt, aber auch Gegentreffer kassiert. „Es wird ein schwer einzuschätzendes Spiel gegen eine gute Mannschaft – aber wir sind bereit.“

Personell kann Haching nahezu aus dem Vollen schöpfen. Langzeitverletzter Timo Obermeier macht Fortschritte, ansonsten sind alle Spieler an Bord.

In der Winterpause wurde der Kader punktuell verstärkt. Mit einem Rückkehrer holte man einen alten Bekannten zurück, zudem kamen weitere Neuzugänge für Offensive und Defensive. „Alle drei sind super integriert“, betont Schwabl. Neben zusätzlicher Qualität sollen sie vor allem den Konkurrenzkampf beleben.

Nach über sieben Wochen Vorbereitung sei die Vorfreude auf den Pflichtspielstart deutlich zu spüren. „Als Sportler bist du nicht für Testspiele gemacht, sondern willst um Punkte spielen“, sagt Schwabl. Auch Trainer Bender nimmt eine positive Energie wahr: „Die letzten Tage waren sehr euphorisch. Man merkt, dass die Jungs wieder richtig Lust haben.“

Euphorie und Vorfreude spürbar

Dass nun wieder auf Naturrasen trainiert wird, habe zusätzlich für gute Stimmung gesorgt. „Am Ende sind es erwachsene Männer, die sich freuen wie kleine Kinder, wenn der Ball wieder über grünes Gras rollt“, so Bender schmunzelnd.

Die Zielsetzung bleibt klar, aber bewusst zurückhaltend. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen und eine erfolgreiche Saison spielen“, erklärt Bender. Tabellenrechnungen oder langfristige Szenarien stünden nicht im Vordergrund. „Wir schauen, was am Ende dabei herauskommt.“ Auch mögliche Drittliga-Aufstiegsspiele seien aktuell kein Thema für die Mannschaft. „Wir wollen das Maximale rausholen“, betont Sportdirektor Markus Schwabl. Alles Weitere, sprich, ob ein möglicher Aufstieg sportlich sinnvoll und finanziell machbar wäre, werde im Hintergrund geprüft. Für die Hachinger geht es nun erst einmal darum, den Schwung aus der Vorbereitung mitzunehmen – und mit voller Energie in die zweite Saisonhälfte zu starten.