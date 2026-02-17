Haching startet gegen FC Bayern II – in der Offensive gibt es Luft nach oben

spvgg unterhaching, rot, gegen sg dynamo dresden, 21.12.2024sven benderfoto: bro – Foto: brouczek

Beim letzten Test des Regionalligisten am vergangenen Freitag in Lustenau gegen den österreichischen Zweitligisten SC Austria Lustenau kristallisierte sich eine Stammformation heraus, die beim Jahresauftakt gegen Bayern möglicherweise starten könnte. Im Tor stand Neuzugang Maurice Dehler, der den immer noch wegen einer Knieverletzung fehlenden Stammtorhüter Erion Avdija zunächst ersetzen dürfte. In der Abwehr spielten Kapitän Markus Schwabl sowie Andy Breuer durch – das Duo dürfte ebenso gesetzt sein wie in der Innenverteidigung die beiden Routiniers Alexander Winkler und Manuel Stiefler. Im defensiven Mittelfeld dürfte sich im Vergleich zur Hinrunde nicht viel beim Tabellenzweiten der Regionalliga Bayern ändern. Hier haben Nils Ortel und Mike Gevorgyan weiterhin die besten Karten.

Die sechswöchige Vorbereitungszeit der SpVgg Unterhaching findet am kommenden Freitag mit dem Auswärtsspiel der SpVgg beim FC Bayern II ihr Ende. Nach zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den sechs Testspielen zieht SpVgg-Cheftrainer Sven Bender ein zuversichtliches Fazit. „Als Mannschaft haben wir im Durchschnitt ein gutes Fitnesslevel und wir sind gut vorbereitet“, so der ehemalige Bundesligaprofi.

Auf der offensiven Außenbahn hat Bender mit der Rückkehr von Christoph Ehlich nun weitaus mehr Optionen als noch in der Hinrunde. Nachdem Moritz Müller einen Großteil der Vorbereitung ebenso fehlte wie Jeroen Krupa, dürften sich neben dem neunmaligen Regionalliga-Torjäger Jorden Aigboje zunächst das Trio Ehlich, Christopher Negele und Müller um den zweiten verbliebenen Platz am Flügel streiten. In der Mittelfeldzentrale bleibt Offensivmotor und Dauerbrenner Simon Skarlatidis weiterhin gesetzt. Lediglich in der Sturmzentrale scheint sich eine Änderung anzubahnen. Talent Cornelius Pfeiffer, dem in der Hinrunde sieben Treffer gelangen, könnte möglicherweise seinen Stammplatz an Neuzugang Richard Meier verlieren. Die Leihgabe des FC Bayern könnte ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein sein Debüt im Hachinger Trikot feiern.

Im Angriff sieht Bender nach der Generalprobe in Lustenau noch das größte Potenzial in seiner Mannschaft. „Es war schade, dass wir zu wenige klare Torchancen für uns herausgespielt und somit kein Tor gemacht haben“, sagte Bender nach dem 0:0 gegen Lustenau.