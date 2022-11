Haching startet gegen Buchbach in die Rückrunde

Unterhaching – Als Tabellenführer startet die SpVgg Unterhaching an diesem Samstag mit dem Heimspiel gegen den TSV Buchbach in die Rückrunde der Regionalliga Bayern. Anstoß im Sportpark ist um 14 Uhr.

Doch in Ehrfucht erstarren werden die kompakten Buchbacher in der Vorstadt nicht. Wir haben in Unterhaching nichts zu verlieren“, sagt Buchbachs Trainer Andreas Bichlmaier, der jedoch heimlich auf eine Überraschung hofft: „Im Grunde ist das eine Art Bonusspiel, beim Tabellenführer wird von uns nichts erwartet. Wir müssen unsere Punkte nicht in Unterhaching holen, sondern bei anderen Mannschaften.“