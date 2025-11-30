Haching-Spiel wird 40 Minuten vor dem Anpfiff abgesagt

Die SpVgg Unterhaching sagte das Regionalligaspiel gegen Augsburg II höchst kurzfristig ab. Grund: gefrorene Rasenstellen.

Kurzfristiger geht es kaum: Beide Mannschaften, viele Fußballfans sowie das Sicherheitspersonal waren schon im Sportpark und freuten sich auf das Regionalligaspiel zwischen der SpVgg Unterhaching und dem FC Augsburg II, als am Freitagabend plötzlich die Absage der Partie erfolgte. Und zwar um 18.20 Uhr, also nur 40 Minuten vor dem geplanten Anpfiff. Grund: Minusgrade sorgten auf dem Rasen an mehreren Stellen für einen gefrorenen Rasen.

„Nach einer gemeinsamen Platzbegehung entschieden Schiedsrichter Manuel Steigerwald und die Verantwortlichen beider Vereine, dass der an vereinzelten Stellen gefrorene Untergrund eine zu große Gesundheitsgefährdung für die Spieler darstellt“, erläutert der Pressesprecher der SpVgg Unterhaching, Florian Rensch.

Auf der Facebookseite der SpVgg hagelte es prompt spöttische Kommentare. „Gibt‘s in Haching keinen Wetterbericht?“, wunderte sich ein Fan, ein anderer schrieb: „Wir haben doch eine Rasenheizung – oder nicht?“ Zum Thema Rasenheizung sagt Rensch: „Die hat sechs bis acht Tage Vorlauf, was sehr viel Geld kostet. Wir dachten anhand der Wetterprognose eigentlich, dass wir es ohne Rasenheizung hinbekommen.“ Alle schon gekauften Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit oder werden erstattet.