Haching schnappt sich U21-Nationalspieler von 1860 München

Gevorgyan hat in der vergangenen Bayernligasaison mit acht Toren und sechs Vorlagen in 28 Partien auf sich aufmerksam gemacht. Neben seinen Leistungen in der Bayernliga sammelte Gevorgyan auch in der 3. Liga bereits Erfahrung. Er kam zweimal für die Profis der Münchner Löwen zum Einsatz und zeigte dort sein Potenzial. Zudem feierte er Anfang Juni sein Debüt für die U21-Nationalmannschaft Armeniens im Länderspiel gegen Zypern.

Zu seinem Wechsel zur SpVgg Unterhaching äußerte sich Gevorgyan in der Pressemitteilung des Vereins voller Vorfreude: „Ich freue mich sehr, nun Teil der SpVgg Unterhaching zu sein. Es ist eine spannende Aufgabe, auf die ich mich jetzt voll konzentriere, um meinen Beitrag zum Erfolg des Teams zu leisten.“