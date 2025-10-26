Haching scheitert an Allgäuer Abwehr

Memmingen besiegt den Spitzenreiter mit 2:1 – der Herbstmeistertitel für die SpVgg Unterhaching ist damit wieder in Gefahr.

Die SpVgg Unterhaching hat die erste Auswärtsniederlage in der laufenden Saison in der Regionalliga Bayern kassiert. Der Spitzenreiter verlor auswärts beim FC Memmingen mit 1:2 (1:1) und tat sich in der Partie vor über 1000 Zuschauern in der Arena Memmingen gegen einen defensiv ausgerichteten Gegner wieder einmal schwer.

Nach den ersten Warnschüssen der SpVgg von Moritz Müller (3.), Mike Gevorgyan (7.) und Jeroen Krupa (10.) hatte zunächst Simon Skarlatidis die Führung auf dem Fuß, doch den Schuss des Hachinger Mittelfeldmotors aus sieben Metern blockte Memmingens Verteidiger Maximilian Dolinski im letzten Moment (18.). Cornelius Pfeiffer köpfte nach einer Flanke vom rechten Flügel nur knapp am linken Pfosten vorbei (30.).

Die drückende Überlegenheit half den Gästen, bei denen José Kohler für den kurzfristig aufgrund einer Verletzung ausgefallenen Stammtorwart Erion Avdija zwischen den Pfosten stand, allerdings nicht. Auf der Gegenseite machte es die Heimelf besser und David Günes schob freistehend vor Kohler zum 1:0 ein (34.). Nachdem auf der Gegenseite Pfeiffer am blendend aufgelegten FC-Torwart Dominik Dewein gescheitert war (40.), schlug Skarlatidis dann doch noch vor der Pause zu und verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:1 (42.).

In der zweiten Hälfte verpassen es die Gäste, die Führung zu erzielen. Die SpVgg war feldüberlegen, agierte aber phasenweise zu passiv. „Wir waren in der zweiten Hälfte 25 bis 30 Minuten nicht auf dem Platz. Memmingen hat uns in dieser Phase gezeigt, was Härte ist und wir haben uns total schwergetan“, monierte Bender. Andy Breuer zielte bei einer misslungenen Flanke über das Tor (57.) und Krupa fanden bei einem Kopfball ebenso wie Skarlatidis beim Nachschuss im stark parierenden Dolinski ihren Meister (59.).

Effektiver zeigten sich wie im ersten Durchgang wieder einmal die Gäste, die durch einen Kopfball von Günes nach einer Flanke vom linken Flügel das 2:1 markierten (60.). Wie bereits in der Vorwoche gegen Bayreuth schafften es die Hachinger auch im Allgäu nicht, die nun auf die Defensive beschränkten Memminger zu knacken. Der eingewechselte Jorden Aigboje traf nur die Latte (77.) und Tizian Zimmermann schoss aus aussichtsreicher Position über das Tor (89.).

Der Hachinger Herbstmeistertitel ist nach der zweiten Saisonniederlage nun doch noch in Gefahr. Sollte der nunmehr nur noch zwei Punkte entfernte Verfolger 1. FC Nürnberg II seine Nachholpartie gegen den FC Bayern II am 2. Dezember gewinnen und bis dahin ohne Punktverlust bleiben, wäre die SpVgg ihren zuletzt sicher geglaubten Titel bis zur Winterpause dann doch noch los. (rmf)

FC Memmingen – SpVgg Unterhaching 2:1 (1:1) Unterhaching: Kohler – Schwabl, Stiefler, Pfluger, Breuer (67. Negele) – Ortel, Gevorgyan (82. T. Zimmermann), Skarlatidis – Krupa (67. Aigboje), Pfeiffer, Müller. Tore: 1:0 Günes (24.), 1:1 Skarlatidis (42., FE), 2:1 Günes (60.) Gelb: Dewein, Mihajlovic, Dolinski / Skarlatidis, Ortel, Schwabl Schiedsrichter: Davina Lutz (Poppenhausen) – Zuschauer: 1067